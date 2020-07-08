加國軍人開車撞進總理官邸！犯案前PO「極右翼言論」　警搜出4把槍枝子彈全滿

▲總理官邸麗都廳大門被撞壞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大46歲現役軍人日前在Instagram上，PO出極右陰謀論「匿名者Q」（QAnon）等貼文，並開車闖入渥太華麗都廳（Rideau Hall）大門，隨即遭到逮捕。加國7日以「意圖暗殺總理杜魯道（Justin Trudeau）」以及「非法持有武器」等22項罪名，起訴該名男子。

「匿名者Q」為一種極右翼陰謀論，認為美國政府內部存在著地下政府，處處和現任總統川普作對，而根據《半島電視台》（AL JAZEERA）報導，46歲男子赫藍（Corey Hurren）曾大肆張貼「匿名者Q」和其他極右翼陰謀論點。

赫藍從加拿大砲兵皇家軍團退伍後，近年又加入加拿大游擊兵（Canadian Ranger），他還經營一家專賣香腸、肉乾等肉製品的商店「刑房好食」（Grindhouse Fine Foods）。

▲警方出動警犬搜查赫藍的皮卡車。（圖／路透）

7月2日當天犯案不到1小時以前，赫藍在Instagram利用「刑房好食」的官方帳號，張貼一張譴責全球政府菁英防疫不力的梗圖，隨後駕駛皮卡車（pick-up truck）闖入「麗都廳」大門，該地點是總理杜魯道及其家眷居住的官邸。警方立刻逮捕赫藍，並展開調查。

根據《國家郵報》6日報導起訴相關細節，調查發現赫藍持有4把彈匣全滿的槍械，其中2把還是被加國政府列為禁槍的突擊型槍枝；檢方最終以22項罪名起訴赫藍。

起訴書中寫道，「赫藍確實有揚言威脅總統杜魯道，或是威脅總理杜魯道，或是致使總理杜魯道收到對總理杜魯道造成死亡或身體傷害的威脅。」

報導指出，赫藍當時是從曼尼托巴省（Manitoba）南下到渥太華犯案，並形容他攜帶的槍枝彈藥就像一座小型「兵工廠」。此次起訴由皇家加拿大騎警底下的反恐單位（INSET）提出，而根據他們手邊現有的調查，赫藍應是單獨犯案。