獨／與校長溝通不良...台中某國小女老師爬上4樓圍牆！學生撞見嚇哭

▲台中市烏日區某所國小，驚傳女老師坐上4樓圍牆，嚇哭學生。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區某所國小一名女老師，6日於課間下課時間疑情緒不穩，在一群學生面前爬上4樓圍牆並坐在上方，危險舉動甚至讓觀看的學生當場嚇哭。校方表示，該名老師因與校長溝通不良，一時情緒波動才會有此舉動，目前已請老師在家休養，後續也會持續關心老師與輔導學生。台中市教育局表示，對於此案尚在進行了解。

該所國小某家長指出，6日接小孩放學時，竟從小孩口中聽聞校內有教職員在課堂間下課時間，逕自爬上4樓的圍牆，且坐在圍牆上疑欲跳下，感到相當震驚，不禁心想「怎麼會有這種事？」，在場的學生看到這危險的一幕，甚至害怕到哭了出來。

該校教務處主任表示，該名女老師於6日上午與校長溝通事情時，疑溝通不良出現情緒波動，進而有此舉動，其他老師見狀趕緊安撫她情緒，勸下來後立即將她送醫希望平緩情緒，到院後已無大礙，目前先請該名老師在家休養。

主任說明，事發後已第一時間展開校內緊急危機處理會議，向其他老師說明事情發生經過，也進行校安通報、呈報教育局，由於這2天剛好是期末考，校內輔導老師僅有1人，因此對其他老師輔導完後，將會由專輔老師針對有看見事件經過的學生班級進行個別輔導，後續也將持續關注該名老師及學生的心理狀況。

台中市烏日警分局表示，員警獲報趕赴現場時已無情況發生，該名女老師已在休息室由同事安撫，校方表示可自行處理，員警遂先行離去。台中市教育局表示，對於此案尚在了解中。

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