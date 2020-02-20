他兼差外送凌晨3時返家遇死神！追撞拖板車當場慘死...家屬跪趴痛哭

記者白珈陽、徐愷昕／台中報導

台中烏日區20日凌晨發生一起死亡車禍，25歲邱姓男子騎車行經公園路與新盛巷路口時，見一號誌閃燈疑似未減速，直接衝撞上一輛載著挖土機準備停紅燈的拖板車，因撞擊力道強大，邱男當場倒地身亡。

▲台中烏日凌晨邱姓外送員行經一路口時疑似未減速，直衝撞上拖板車，當場倒地死亡。（圖／記者白珈陽翻攝）

20日凌晨時3許外送員邱姓男子騎乘機車行經烏日區一路口時，疑似見號誌燈閃爍仍未減速，硬生衝撞上一輛準備等停紅燈拖板車的左後輪，因撞擊力道強大，邱姓騎士當場倒地死亡。

警方獲報抵達現場，發現邱男機車車頭幾乎全毀，現場還有一外送包滾落一旁。64歲賴姓拖板車司機表示，他今日工作結束欲返回雲林古坑，行經路口準備減速停紅燈時，沒想到一輛機車突衝出撞上他拖板車左後輪，嚇的他趕緊下車查看並報警處理。

▲邱男家屬接抵達現場時，掀開白布見到自己小孩的那一刻，瞬間淚崩跪趴在遺體前。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱男家屬接獲消息趕抵現場，掀開白布見到自己小孩的那一刻，瞬間淚崩跪趴在遺體前。據了解，邱男平時兼職外送工作，目前詳細車禍事故發生原因及經過仍有待警方調查釐清。

▲▼台中烏日凌晨邱姓外送員行經一路口時疑似未減速，直衝撞上拖板車，當場倒地死亡。（圖／記者白珈陽翻攝）

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