新冠疫情後首波開放境外8名學生抵台　學生同聲：感謝台灣

▲疫情減緩，首波境外學生26日下午搭機抵台，正填寫入境健康申請書等資料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

等待逾4至6個月，首批境外學生26日下午搭機抵台，總計8名學生入境，經過通關與填寫相關健康申請書等資料，再經過檢疫程序後順利入境，直接往各大學櫃台報到，有學生說，等待逾4個月終於抵台拿到畢業證書了，不過大家異口同聲都說：「感謝台灣」。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應疫情減緩，優先開放11個低風險國家、地區應屆畢業生分批返台就學，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，符合資格學生共2,238名，其中以香港、澳門、越南學生人數較多。

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教育部也發布訊息，26日入境名冊人數為8人，包括中央大學、東吳大學、台南應用科技大學、台北大學與勤益科技大學等。

桃園國際機場首波入境學生下午搭機抵台，為減低在密閉航空器的近距離傳染風險，不少學生與旅客在搭機時都穿戴護目鏡、防護衣，並做好各項防疫準備，旅客下機後，經過檢疫站填寫入境健康申請書、填寫在台居住等資料，在機場公司安排下領取行李，進入入境大廳，再前往大學輪值櫃台報到。

▲疫情減緩，首波境外學生26日下午搭機抵台，學生對於能重返台灣都感到開心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央大學鄧姓學生指出，等待4個月終於來台了，等待這一刻時間已經有很久了，入境時有何感覺？他直說：「感動，謝謝台灣」；另一名台南應用科技大學張姓學生說，等待來台約半年了，這段時間內心很忐忑，所幸最後還是順利到台灣，他終於可以畢業了。

東吳大學王姓學生也說，疫情時他們獲取資訊的管道很凌亂，還好有熱心境外生利用台灣媒體發布消息製作成「懶人包」分享給其他學生，內心很感謝台灣媒體，對於能重回台灣則是有點陌生又期待，不過，因為疫情卻讓他有更多時間陪伴家人。

教育部高教司司長朱俊彰也趕往接機，了解入境學生流程，朱俊彰表示，教育部與學校在機場接機大廳設置輪值的單一櫃台，目的在確認學生入境後順利銜接交通接送到防疫旅館，避免境外生四處散開造成防疫破口，對於教育部及學校輪值人員均都能參照中央防疫標準，比照機場旅客服務櫃台、防疫旅館接待櫃台等防護措施，每日輪值前，會由教育部輪值人員指導協助完成自我健康防護。

朱俊彰強調，境外生經單一櫃台報到後，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車前往防疫旅館，境外生到防疫旅館後，需有學校人員現場協助入住、告知防疫相關事宜，居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口，居家檢疫14天結束後就可安心返校。

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