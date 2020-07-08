里長違停遭罰900不付！急找市府塗銷紅線　再提訴訟求撤罰單…傻眼行徑曝光　

▲里長違停紅線遭開罰，先是申請將紅線塗銷後，再提訴訟要求撤銷罰單，被法官駁回。（示意圖／與本案無關／記者林悅翻攝）

記者陳羿妏／台南報導

台南市東區仁和里陳姓里長去年6月19日下午因把車輛違停紅線，遭警方舉發裁處900元罰鍰，但他不服結果，認為紅線劃設有誤、自己是因公務停車才被開罰，先是找上官方協調，將紅線塗銷後，再提起行政訴訟要求撤銷罰單，不過，案經台南地院審理後，駁回陳男告訴，全案仍可上訴。

判決指出，事發當時陳男經民眾陳情，前往一間公司進行登革熱防治會勘，並將車子停放在里仁和廢棄市場旁私人土地的紅線，不過結束後他準備離開時，卻發現車子遭交通大隊拖吊。陳男認為，停管處不該只為建商保留中間紅線5公尺讓機具方便進出，讓該處紅線「前後塗銷」，若建商有需要，則應當向市府申請劃設紅線，而非獨留一部分的紅線，因此事隔2個月後，召集台南市政府警局交通大隊，交通局停車管理處、德高派出所等相關單位赴現場會勘，決議將紅線部分縮減為1公尺提供建商進出，紅線塗銷部分劃設停車格供民眾停車使用。

陳男主張，該廢棄仁和私有舊市場已有45年歷史，為民眾習習相關的市集，先前由交通工程科塗銷的部分紅線為攤販自行私劃，私人工地保留的出入口也是市場攤販所為，因此要求查明「紅線是否合法設置」，案經決議後，紅線確實有必要重新設置、改善，因紅線塗銷後，他便向法院提起訴訟要求撤銷罰單。

對此，台南市政府交通局辯稱，縱使紅線劃設有誤，但陳男停放的區域有鋪上柏油，即屬道路範圍，就得遵守道路交通規則，而車輛停放於工地出入口，也已阻擋工地內的車輛進出，明顯違反道路交通安全規則。

法官認為，案發當下的「禁止停車線」仍具法律效力，陳男不得以事後紅線塗銷、變更而請求免責，另外陳男稱因公務停車，僅一般車種，非消防車、警備車等公務車輛，因此，也不適用此規定，最終以原處分無違法，判陳男敗訴，全案仍可上訴，而陳男除了900元罰單，還得負擔此訴訟裁判費300元。

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