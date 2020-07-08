「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都看漲...可買威力彩搏翻身

▲「3生肖」7月份財運大開。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

專寫生肖命理擁有近8000萬觀看人次的《搜狐號十分好奇》指出，這三生肖「龍、猴、虎」在七月期間，只要能抓住「機緣」，跟隨貴人的腳步，事業將可步步高升，更有「橫財」降臨，可買張威力彩試試手氣，搞不好連摃42期、下期獎金上看14.6億元的頭獎就是你的，那人生可就翻轉了！

生肖龍：

屬龍的朋友前3個月有「沈浮」和「貫索」兩顆煞星作祟，因此部分人遇到橫財運有點差，心力交瘁的現狀，好在進入7月運勢大旺，福德宮得到「文曲」吉星庇佑，如果真的接住這個機緣，不僅常有貴人相助，並且會突破困境實現財富的成功；但健康運勢方面不妙，多留心頸椎疼痛和腸胃不適的問題，如果太累就早點說，減少熬夜次數。

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生肖猴：

財帛宮剛好有「福財」吉星照耀，擺脫上個月霉運不斷、很努力工作但成績一般的處境。7月被幸福盯上，要是真的接住好運，不止財富暴漲，幸福還會主動敲門，不過要注意的是，不要盲目試探，應該相信和重視貴人引領的財路，即便工作再忙，也要抽時間回家看看，你的生活在不久的將來會相當的滋潤。

▲鼠猴的人有財富暴漲的機會，不防買張威力彩試試手氣，搞不好抱回14.6億元頭獎。（圖／記者許力方攝）

生肖虎：

屬虎的朋友得到財帛宮得「天府」和「天鎖」吉星照耀，有機會改變上個月正財運平平，生活還是不溫不火的狀態，機緣一到，喜鵲窗前叫，假若真能抓住機遇，未來金玉滿堂，小日子幸福滿滿，而對於少部分的人來說，也許是財運引領桃花運，少數朋友接二連三撞桃花，對單身久了的人而言，倘若想盡快脫單，應當加倍努力賺錢，畢竟婚姻是現實的。