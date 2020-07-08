印度空軍於中印邊境「夜間演習」　印媒曝解放軍喀喇崑崙山部署相控陣雷達

▲印度空軍在6日晚間實施夜間演習。（示意圖／取自Indian Air Force ）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境僵局近日因解放軍後撤2公里而出現轉圜，但是印度空軍還是於6日晚間，在中印邊境空域實施夜間演習。另外印媒也指出，解放軍在喀喇崑崙山口部署相控陣雷達監控印軍基地。

根據《路透社》報導，在6月15日晚致命衝突發生幾周之後，印度空軍於周一（7月6日）在拉達克區中印邊境附近的空軍基地進行了夜間演習。空軍高級戰鬥機飛官拉西（Rathi）表示，夜間行動具有令人驚訝的內在因素，印度空軍經過充分培訓，隨時準備在協作平台，和士氣高昂的同僚幫助下，在任何環境中完成全部任務。

根據印媒《今日印度》報導指出，透過Google Earth和其他開源衛星圖像對解放軍位於新疆神仙灣邊防哨所進行觀察，並曝光哨所布置細節，聲稱衛星圖像捕捉到位於喀喇崑崙山口的車載相控陣雷達，其陣列所指方向正是印度。

報導研判解放軍部署的目的，可能為了監控從中印邊界爭議地區印控克什米爾東北部拉達克地區境內的道拉伯格玉爾地空軍基地（daulat beg oldie，DBO）機場到喀喇崑崙山口的空中活動情況。

印度高層向媒體透露，解放軍部隊從加勒萬谷（Galwan Valley）後撤了2公里，部署在班公錯湖（Pangong Tso）第四指地區的帳篷等臨時裝備也在拆除當中。

中國外交部發言人趙立堅回應表示，中印兩軍於6月30日舉行了第三輪軍長級會談。雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，就一線部隊採取有效措施脫離接觸、緩解邊境局勢取得了積極進展。

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