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「我殺人了」女老師趁閨蜜熟睡　深夜對臉狂砍8刀！渣男引爆暗黑血案

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▲▼女生、閨蜜 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲肖姓女老師和謝姓教師曾是好友。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東廣州一名肖姓女老師近日在宿舍睡覺時，謝姓教師帶著菜刀闖入，對她的臉部和手臂砍了7、8刀！隨後，謝教師自殺未遂，到醫院後告訴校長「我殺人了」。根據家屬透露，兩人為昔日好友，疑似是因為感情糾紛埋下禍根。

據《澎湃新聞》報導，肖姓教師6月28日淩晨2時許，在學校宿舍睡覺時，被謝姓教師用菜刀狂砍，緊急送醫。診斷書顯示，肖女臉部的頜骨、頂骨、顴骨、鼻骨等多處骨折、部分斷端錯位，臨近軟組織多處缺損，胸部局部軟組織缺損，另仍有多處損傷，當天醫生還下了病危通知書。肖女姊姊透露，妹妹臉「全部縫了線」。

▲▼ 女教師宿舍熟睡遭同事連砍數刀兩人為昔日好友。（圖／翻攝自七環視頻）

▲肖女姊姊透露，妹妹臉「全部縫了線」。（圖／翻攝自七環視頻）

謝姓教師為何砍傷肖姓教師？肖女姊姊透露，兩人以前是好朋友，具體原因也不清楚，猜測可能是因為早前的感情糾紛。原來，2年前肖女曾給謝女介紹男朋友，隨後雙方交往一段時間，但男子卻決定與謝女分手，並希望和肖女交往，或因此導致昔日閨蜜反目成仇。

不過肖女姊姊表示，謝女2019年底與一年齡稍大男子閃婚，而妹妹仍是單身。事發後，傷人的謝女已被越秀區警方抓捕，相關案件還在進一步調查中。

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