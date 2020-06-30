閨蜜借錢不肯還！她討債收到「老公私密床照」...下秒崩潰吼：活不下去了

▲一名女子收到閨蜜與老公的出軌照。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者康心禹／綜合報導

河南一名王女士近日催閨蜜還錢，卻收到老公和閨蜜的私密照！據悉，該名閨蜜從去年開始，私下向王女士老公的借錢，共計46萬元（約新台幣191萬元），她表示家裡做生意急需用錢，不得不借錢來維持。

綜合陸媒報導，王女士哭著表示，她催閨蜜還錢，卻收到老公和閨蜜的床照，「我看到這些東西的時候覺得活不下去了，她是我的好朋友，怎麼可以這樣對我。」

▲女子催閨蜜還錢，竟收到老公和閨蜜的床照。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

據悉，王女士的老公總共借給該閨蜜46萬（約新台幣191萬元），閨蜜現在是一毛錢都不還，打電話也不接，微信也封鎖。王女士表示，「這樣真的沒辦法生活，我感覺天都要塌了。」

王女士的老公坦言，差不多借給該女子16萬（約新台幣66萬元）的時候，家裡的人就都知道了，「知道了我就跟她要，她說你再借我點，我順便把房子賣了一次還你。」

王女士的老公還稱，每次開房都是借錢女子主動提出的，兩人並沒有交往，只是偶爾出去一次而已，他的身分證在媳婦手上，因此無法開房。

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