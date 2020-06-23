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採西瓜工人潛專校女舍行竊　2女生熟睡中遭襲胸...色賊：喝醉了

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▲▼王姓採西瓜工人潛入女宿舍行竊（下圖），還遭指控趁2女生熟睡性騷，警逮人移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼王姓採西瓜工人潛入女宿舍行竊（下圖），還遭指控趁2女生熟睡性騷，警逮人移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭某專校女生宿舍，23日清晨遭22歲王姓採西瓜工人翻牆潛入，行竊5間宿舍現金等錢物，王男還遭指控行竊之餘見熟睡2女生起色心襲胸，警循線逮獲王男，並依竊盜等罪移送偵辦。王男行竊還涉及性騷，是嚇壞整棟住宿生。，而王男否認性騷推說酒醉不得什麼事。

▲▼王姓採西瓜工人潛入女宿舍行竊（下圖），還遭指控趁2女生熟睡性騷，警逮人移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星分局23日凌晨4時許接獲報案，宜蘭縣某專校女生宿舍遭人侵入行竊，因校區幅員遼闊，警方立即出動大批警力搜捕未獲，經調閱監視器影像掌握犯嫌特徵後鎖定1名男子涉有重嫌，旋依犯嫌逃逸路線查訪校區周邊住戶，並於女生宿舍對面的出租套房內，發現特徵吻合的22歲王姓男子，經警方盤查及提供監視器畫面始突破王嫌心防，並坦承犯案行竊現金等財物。

據了解，王男因採收西瓜工作至三星地區租屋，平時居住在學校對面的出租套房，與女友、其他友人等約10人一同短暫居住，王男因缺錢花用，酒後臨時起意趁黑翻牆侵入校內女生宿舍，行竊財物5間房內現金等財物。

王男還被指控在行竊第5間房時，見熟睡女生起色心襲胸2女生，遭性騷女生驚醒大叫「你在做什麼？」驚叫聲也驚醒其他女生，王男則是翻牆逃離。

目前向警方通報財物損失有5人，王男涉性騷警方正釐清中，而校方獲報後啟動輔導機制，安撫受害女學生。

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