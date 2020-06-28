　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 提款機,ATM,領錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2名嫌犯透露，他們在網路觀看影片，學會利用電動器具破壞機台的方法。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

印度22日晚間發生一起提款機竊盜案，2名男子先使用化學物質噴灑監視器後，接著利用電動器具破壞提款機，隨後竊取現金，總計偷走12.9萬印度盧比（約新台幣5萬元）。當地警方已於25日把2名20多歲嫌犯逮捕到案，其中一人為軍人。

印度斯坦時報報導，29歲軍人普拉文（Praveen）因積欠300萬印度盧比債務，加上股票投資失利，便開始計畫竊取提款機現金，來償還部分債務。為了偷錢，他找來會使用24歲友人拉胡爾（Rahul）幫忙，2人在網路觀看影片，學會利用電動器具破壞機台的方法。

警方透露，普拉文及拉胡爾22日晚間10時左右鎖定一台無人提款機下手，先把機車停放在距離目標約700公尺之處後，隨即展開偷竊行動，先是使用化學物質噴灑監視器，接著利用電動器具鋸開提款機，偷走12.9萬印度盧比（約新台幣5萬元）後逃逸。但警方隨後依據周邊25台監視器畫面循線追查，於25日逮捕2人。

據了解，普拉文先前被派至查謨（Jammu），在3月間返回原本的住所，但隨後實施新冠肺炎防疫措施，就一直待在家中，沒有返回查謨。

ET快訊
獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉！車頭全毀...130萬秒飛
快訊／雷雨彈再炸！2縣市升級「豪雨警戒」　5縣市續發大雨特報
突襲佔領立法院！國民黨團嗆：不撤換陳菊決不退出
獨／還原台南女童遭燙傷始末！生母嗆「要我怎樣」對話全曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

色誘3男狠殺棄屍！她入獄「交往殺人犯女友」過超爽　甜蜜做菜…還買刺繡枕頭當禮物

別再假設「美國還想當老大」　梅克爾警告：世界各國應深刻反省

快訊／東京都今添60例確診！　連2天刷新緊急狀態解除後最高紀錄

2架共機轟六今飛越台灣東部海域上空！　日本防衛省發布路徑圖

在家上課不准關門！　13歲少女遭「母高壓監視+毆打」吞殺蟲劑自殺

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

李昇基羽球PK男孩「用臉接」丟臉摀嘴XD　印尼粉從網路追劉以豪6年..他來了！

14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

色誘3男狠殺棄屍！她入獄「交往殺人犯女友」過超爽　甜蜜做菜…還買刺繡枕頭當禮物

別再假設「美國還想當老大」　梅克爾警告：世界各國應深刻反省

快訊／東京都今添60例確診！　連2天刷新緊急狀態解除後最高紀錄

2架共機轟六今飛越台灣東部海域上空！　日本防衛省發布路徑圖

在家上課不准關門！　13歲少女遭「母高壓監視+毆打」吞殺蟲劑自殺

管碧玲嗆替李眉蓁拉選情　狠批國民黨：陳菊為台灣民主被關時你們在哪？

不斷更新／高國慶、陳鏞基適時安打　3局統一3比0樂天

台南受虐女童案情不單純　「正義哥」怒飆社會局：從頭到尾真的很欠罵

14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

亞洲區塊練高峰會即將登場　七大主軸議題一次看

主播張齡予遭騷擾！　被狂粉跟蹤「蹲電視台賭人」…驚恐曝：他幻想跟我結婚

太妍「液態裙裝」完美包覆S曲線！罕見破尺度造型掀網暴動

影／連假塞車惡夢掰！國5車速、流量恢復了　北向高乘載管制提前結束

如何說服老婆「家中再買1台車」？鋼砲、4座跑車都是自肥首選

G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

國際熱門新聞

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

快訊／新冠確診破1000萬　譚德塞：沒有人是安全的

臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」

女直播主太性感　害男「破皮」求償7.5億

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

少年把男童「從10樓丟下去」遭判無期

18秒震撼聯合國！紅裙妹車震官方急調查

華裔女大生遭死魚式拖行！

染疫康復後「病毒仍會攻擊5器官」！

美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

4年和3男生3胎！18歲嫩妹揭「大兒子是繼父的種」

微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」健康細胞秒成殭屍

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

更多熱門

相關新聞

解放軍4000公尺高原秀肌肉 多武器實彈射擊畫面曝光

解放軍4000公尺高原秀肌肉 多武器實彈射擊畫面曝光

中印近日因邊界爭議引起小規模衝突，甚至造成傷亡事件。局勢敏感之際，解放軍26日秀出近日在4000公尺以上高原進行的軍事實彈射擊演訓畫面，被外界解讀是向印軍秀肌肉。不過，印度軍方也動作頻頻，除在邊界部署防空系統，國防部長也親赴俄羅斯採購裝備，尤其是能汰換老舊戰力的T14主戰坦克，同樣受到外界關注。

百萬蝗蟲入境印度　新德里戒備中

百萬蝗蟲入境印度　新德里戒備中

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」

印度超前佈署3萬6000兵赴邊界！應戰解放軍

印度超前佈署3萬6000兵赴邊界！應戰解放軍

開嗆印度媒體！胡錫進：想挑動印軍開戰？

開嗆印度媒體！胡錫進：想挑動印軍開戰？

關鍵字：

提款機偷竊印度

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

即／八里男右胸中刀當街亡

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面