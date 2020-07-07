辜仲諒請U18球員吃牛排　網諷「太寒酸」遭打臉　球員出面回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華棒球協會理事長辜仲諒日前招待U18中華培訓隊吃牛排，沒想到畫面曝光後被網友酸「太寒酸」，隨即有人出面打臉，指出該店是當地最高級的。此外，球員及教練也紛紛出面回應，大讚辜仲諒大器。

U18中華培訓隊為參加年底2020年亞洲青棒錦標賽，36名球員在台東體中行藍白對抗賽練習。辜仲諒1日抵達台東幫球員打氣，並招待全隊吃牛排，讓球員們笑得合不攏嘴。

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▲辜仲諒請U18中華培訓隊吃牛排。（圖／中華棒協提供）



▲中華棒球協會理事長辜仲諒。（圖／記者黃克翔攝）



沒想到，有網友看到PO出的照片後大酸牛排看起來「太寒酸」，認為辜仲諒沒有誠意。此言一出，隨即遭到當地人打臉，認為這是城鄉差距所致。當地交通不便，想吃牛排至少都得開1至2小時的車程，且該間牛排館在當地小有名氣，價格也不便宜，這對當地的孩子、棒球選手來說都是別有意義。

據《東森新聞》報導，棒球選手張同學表示，這間牛排算是台東最好的牛排，吃完後感覺非常棒；另名馬姓同學則說，這間牛排蠻貴的，吃完覺得很好吃。

中華青棒培訓隊總教練吳柏宏表示，該牛排館是台東最高檔的牛排，一客就要價上千元，理事長辜仲諒很大器的請客，是為了幫選手加油打氣。

▼球員出面回應表示，該間牛排館很好吃。（圖／東森新聞）

