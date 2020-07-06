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國人保單健檢分數不及格暗藏3問題　逾6成民眾遇意外才檢視保障

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▲▼調查發現，高達60.3%受訪者表示，在遭遇意外時才會檢視保單，但往往風險已經發生，保險無法發揮效用。（圖／富邦人壽提供）

▲調查發現，約6成受訪者表示，在遭遇意外時才會檢視保單，但往往風險已經發生，保險無法發揮效用。（圖／富邦人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

富邦人壽今（6）日發布「國人保單健檢大調查」，國人普遍對於自身的保單內容「很不熟」，連60分的及格分數都不到，且對於保險保障有3大問題點，包括不定期檢視保單、不熟悉保障內容、不與保險業務員聯繫，這都可能無法讓保險發揮最大效能。

為了解台灣人的保險保障意識，富邦人壽委由市調公司東方線上執行「國人保單健檢大調查」，結果顯示，雖有超過7成的受訪者，皆已持有壽險、醫療險、意外險，但對這些險種的了解程度卻全數不及格，代表很多人並未認識保險的本質在於「轉嫁風險」。

其中有58.3%的受訪者沒有定期檢視保單的習慣，更有高達60.3%的受訪者表示，只有在遭遇意外的時候，才會想要把保單拿出來看一看，往往風險已經發生，可惜保險無法發揮效用。

富邦人壽建議，民眾必須養成定期檢視保單的習慣，可以將檢視工作分為例行性體檢與彈性體檢，例行性體檢即是於固定時間全面清點保單內容，可以選在每年年底或周年紀念日、生日才不會容易遺忘，而彈性體檢則是在人生特定事件發生前即時檢視，像是結婚生子前等，才足以從容邁向下一人生階段。

保險保障需求可分為壽險、醫療、意外、長照、養老等5大面向。調查指出，高達79.8%受訪者認為意外保障最需要，但對該保障內容的了解程度卻是最低、不及格，只有47.5分。富邦人壽提醒，民眾可以善用定期檢視保單的機會，多多向保險業務員提問，讓自己更清楚掌握已有的保障內容。

此外，調查也發現，受訪者以「不清楚保險合約與保單條款內容」最為困擾，占比最高達43.3%，其次依序有「擔心買了不需要的保單」（34.7%）和「不了解目前保障是否足夠」（33.5%）。

富邦人壽總經理陳俊伴強調，保險就像一張「未來的處方箋」，在風險來臨之前，先準備好一份最合適的藥帖，而業務員就是為保戶診斷風險、開立藥方的風險顧問，提醒民眾必須隨著人生歷程，每年定期檢視保障內容，讓保險在必要時予以及時協助。

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