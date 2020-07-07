被指阻擋司改　李逸洋反擊蔡宗珍：未經深思熟慮製造問題

▲李逸洋。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

立法院7日進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會，前大法官許玉秀公開表示考院院副院長李逸洋於蔡宗珍擔任考選部長任內，阻擋其推動「法律專業人員學、考、訓、用」相關改革。對此，李逸洋表示，此一說法嚴重悖離事實。

李逸洋表示，有關考選部所提出的司改規劃案，他未曾表達反對意見過，也不曾就司改的方案有其個人主張，擔任考試院參與司改協調會議的代表，完全依照考試院司改會前會的決議去執行，反而是蔡宗珍未經過會前會，也沒有跟其他代表打招呼下，私下提出考試規則修改案給其他院代表，唯獨考試院代表手中沒有資料，讓考試院代表及幕僚參與司改會議在會議中當場丟臉，感受絲毫未受尊重。

李逸洋說明，副院長主要任務是主持全院審查會，性質約略是立法院的一、二讀會，部會首長理應針對重大政策或法案，於全院審查會審議前進行溝通，但蔡宗珍與他共事將近3年，她幾乎不曾前來溝通過。

▲蔡宗珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

李逸洋指出，蔡宗珍所謂的改革，第一個最重大的就是堅持為強化核心職能，高考專業科目由6科改為4科、普考由4科改為3科，刪除的是特殊性質專業科目，留下的是普遍性質專業科目，此舉非但無法強化核心職能，反而窄化專業領域，導致人才平庸化；另外減少考科也勢將衝擊教育端，造成學界恐慌，在這個案子上，李逸洋尊重多數考委意見，沒有採行就被冠上反改革污名。

李逸洋再指，其次是廢除上校以上軍官轉任文職考試，這麼重大的案子，蔡宗珍未充分溝通就逕自提案，引起非常大的風暴，全院審查會時驚動國防部長、退輔會主委、海巡署署長率領多位高階將領列席，這是考試院院史90年以來從未曾有過，軍方很多高階人才必須限齡退役，如果轉任文職，平均還有10年可以貢獻專業知能，例如國防部戰略規劃、對美採購都是軍職轉文職的人才所承擔，廢除此項考試不利於人才留任及國防發展，此項提案不妥，沒有讓考選部過關，成功化解一場軍文對立的危機。

李逸洋提到，蔡宗珍在107年高普考最後一天，北北基因颱風宣布下午4點停班停課，但有兩個考科「產品設計實務」與「建築繪圖」要考到7點10分才結束，依照「國家考試偶發事件處理辦法」規定，必須由典試委員長會同考選部決定後續處理，但蔡宗珍拒絕與會，僅由常務次長及主管同仁出席，並決定不停止考試，7點10分已是風雨交加，維護考生安全是最重要的，考選部緊急安排小巴送考生到捷運站，他跟曾次長等人一直到8點多，送走最後一位考生才離開，身為考選部長，蔡宗珍不曾現身。

李逸洋還說，他擔任副院長期間，對於蔡宗珍未經深思熟慮、充分溝通所製造的問題，一直盡心盡力幫忙善後，許玉秀所稱阻撓改革、叫來訓話，皆為子虛烏有，完全不實。