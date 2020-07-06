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懷孕三個月一直感冒！台北女產檢「血小板很低」…到大醫院竟確診血癌

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▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北女懷孕後時常感冒，看了好幾家診所都沒好，到大醫院檢查竟是罹患血癌。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

「白血病是什麼？我人生中只有看過八點檔劇情裡面才有這種名詞…。」台北一名女子婚後與丈夫搬到花蓮居住，前陣子懷了二寶，身體卻愈來愈差，時常感冒，連續去了好幾家診所都沒有好，沒想到被轉診到大醫院，竟然確診血癌，讓她崩潰大哭。

這名女子在臉書社團「爆廢公社二館」上分享，她原先住在北部，結婚後與丈夫一起搬到花蓮居住，目前有名三歲的小孩，肚子裡還有一個二寶，「全家大小期待著他的出生。」

請繼續往下閱讀...

不過，懷孕後她的身體狀況變差，患了相當嚴重的感冒，看了好幾家診所，狀況都沒有好轉，還跑去做了流感快篩，「醫生都說是感冒，開個藥回家好好休養。」

過了沒多久，時常就診的婦產科打電話來跟她說，先前產檢抽血報告已經出爐，血小板數量很低，要求女子回到診所複診，會協助開立轉診單，讓女子前往大醫院檢查。

▼女子懷孕後身體一直變差，原先到診所就診都是「感冒」，到大醫院檢查竟是罹患血癌。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

▲▼女子懷孕後身體一直變差，原先到診所就診都是「感冒」，到大醫院檢查竟是罹患血癌。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

沒想到，到大醫院抽血檢查後，女子被醫生告知「罹患白血病」，讓她感到晴天霹靂，「什麼！白血病是什麼？我人生中只有看過八點檔劇情裡面才有這種名詞，而且八點檔裡面的人得了這個病都會死掉！！」

當時她向醫生詢問，能否開立轉診單，讓她回台北就診，因為這個月會回去一趟，醫生卻向她說「現在狀況不容許我等一個月」，因此她的丈夫立刻決定，當天駕車帶她回台北就醫。

到了台大醫院，女子再度做一次檢查，確認罹患「急性骨髓性白血病（AML）」，要立刻住院治療，「我肚子的寶寶是留不住了…。」所幸經過2次化療、移植幹細胞，女子狀況穩定，已經出院，雖然還要繼續跟病魔對抗，但家人都一直在身邊陪伴，「大家要好好的注意自己身體健康哦（笑）。」

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