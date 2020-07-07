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咖啡迷夢幻逸品限量追加　5折超值入手價強勢再現

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DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆（圖／東森購物提供）

▲DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，將於7/7（二）晚間22:40在東森購物47頻道與購物網限量銷售。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物瞄準咖啡一族，獨家引進咖啡迷夢幻逸品DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，熱銷好評限量追加，每組2包入東森價1,980元。此外，至7月底前，會員於東森購物全通路消費任1筆訂單，即可加購限量「年中刮好運、雙重好禮送」刮刮卡乙張，張張有獎，刮中享好禮，還可登錄抽現代汽車，總計市值高達1,650萬元、超過10,000個獎項等你帶回家。

早晨來杯香濃咖啡是現代人的習慣，台灣黑金商機蓬勃，咖啡市場每年以20%的速度擴張，根據國際咖啡組織調查，台灣民眾平均每人每年約飲用131杯咖啡，總計每年約喝掉28.5億杯咖啡，不僅咖啡廳密度為全球之冠，整體市場規模更上看800億元。

看準咖啡市場龐大商機，東森購物於旗下電視購物及購物網引進DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，口碑回饋組每組2包入，市售4,000元，東森獨家祭出會員專屬優惠，東森價1,980元，即可用低於5折的超值價入手，7/7晚間22:40將於電視購物第47頻道強勢登場。

根據東森購物觀察，消費市場本以即溶式咖啡為大宗，但近年隨著手沖咖啡風潮興起，咖啡豆市場也逐年攀升。消費者在選購時，也較偏好挑選自己喜歡的咖啡豆，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致。

DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，嚴選1,600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀，是行家饕客指定款，除了要求在金杯理論的理想區域，更特別講究各生豆的最佳烘焙度，精心調配呈現獨特前、中、後味咖啡的香醇，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」，由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配、新鮮烘焙，並經過國際精品咖啡師及美國SCAA Q Grader咖啡品質鑑定師專業認證，堪稱咖啡迷夢幻逸品，推出後即好評如潮、追加不斷。

東森購物除限量追加「DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆」，會員更可用199元超值價加購年中慶專屬刮刮卡，樂享好禮二重奏，總獎項市值高達1,650萬元，更有機會將現代汽車Hyundai Elantra輕鬆開回家。

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