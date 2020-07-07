實體三倍券送到郵局！永康警啟動「顧選票」模式　全程錄影蒐證

▲永康警分局6日至8日比照「顧選票」模式，在振興券送抵郵局的過程中，全程錄影蒐證，讓民眾15日可到郵局順利領取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

振興三倍券7月1日開放預購，15日以後可至郵局臨櫃購買實體紙本振興券，為配合首波實體三倍券陸續送抵台南各家郵局，永康分局6日至8日比照「顧選票」模式，在振興券送抵郵局的過程中，除會同刑大、交大、保大等警力維安戒護外，全程也錄影蒐證，確保實體振興券一張也沒少，讓民眾15日可到郵局順利領取。

振興三倍券維運由台南市警察局保安科統籌規劃，由交大、保大、刑大及各分局協助護送安維勤務，7月6日至8日護送至台南各郵局分支（105處），總計2036箱，而7月15日開始領取，永康分局並派員往郵局了解領取購買振興三倍券相關動線規劃、窗口設置及放發流程，相互探討如何讓流程更為便捷安全。

為因應過程中可能發生各種狀況，永康分局期前規劃相關警力維安，在郵局營業時間派員維持現場秩序與周邊交通安全，同時結合金融機構防制詐欺車手與防詐騙宣導，避免民眾遭有心人士利用「三倍券」作為詐騙新梗而上當受騙，或是因現場停車問題衍生違規亂象。



永康分局指出，為促進短期消費，因此振興三倍券是有使用期限的，各縣市相繼祭出多重好禮吸引消費，市長黃偉哲也宣布台南不惜重資加碼送，搬出抽豪宅、車子等大禮，鼓勵大家來台南報復性消費，歡迎來台南品嘗美食，享受振興券加碼福利。

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