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暖父救墜樓女「14天後醒來忘光家人」　女兒淚問：爸爸怎麼不見了？

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

山東省平度市貨櫃車司機宋玉武6月3日為了救一名跳樓女子，卻被砸中頭部受了重傷，雖然經過一個月的治療保住一命，但原本熱心腸的他清醒之後，不僅忘光家人，脾氣也變得很暴躁。女兒宋智難過表示，短短一個月讓一個普通家庭不再普通，現在只希望以前那個溫暖的父親趕快好起來。

貨車司機救墜樓女被砸昏，14天後醒來忘光家人。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲宋玉武說話變得很不流利。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

根據《澎湃新聞》報導，宋玉武上月3日上午7時許開車前往車站工作，剛下車就聽聞有一名女子想尋短，地點就在附近某大樓的6樓，於是趕忙報警，並與現場熱心民眾一起在樓下拉開布條救援，沒想到卻被墜樓的女子砸中頭部，最後女子當場身亡，他則倒臥在血泊當中。

宋玉武經過一個月的治療雖然保住一命，清醒之後卻不記得家人，不僅說話不流暢，就連脾氣也變得相當暴躁，意識十分混亂。女兒宋智坦言，父親被送到平度市人民醫院時，她握著手哭喊，「爸，你一定要堅持住，我就在你旁邊」，當時父親彷彿還笑了，似乎是在安慰她不要害怕，然而，好不容易撐過14天的昏迷，清醒之後的父親卻變成另外一個人。

▲住院,病人,患者,病患,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲宋玉武清醒後個性與先前完全不同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

宋智提到，6月24日父親病情好轉後，她就發現情況有些不對勁，詢問是否認得家人，竟然得到一句「不知道」的回答，就連以前做過的事、最愛的小菜園都不記得了，只是呆呆望著她，沒有多說什麼，「他變得很暴躁，會推我，大吼大叫或自言自語，很嚇人。」

「我想要的、想吃的，爸爸都會盡量滿足。」宋智回憶，事發之前的父親非常溫暖，鄰居總說她是被寵著長大的，如今卻不見了，「為什麼短短一個月，我們這個普通得不能再普通的家庭，會遭遇這些？」

宋智坦言，現在只希望那個熱心腸、溫暖的父親能趕快回來，她相信父親在事發當下一定一心只想把人救下來，假如有一天完全清醒了，知道沒能救下那名女子，「他肯定會難過。」

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