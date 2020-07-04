陸戰隊操舟翻覆「3命危」　海軍總醫院曝弟兄最新狀況

▲海軍陸戰隊99旅進行漢光預演時，「特戰突擊橡皮艇」疑因海象不佳翻覆，3人命危。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，艇上7名士官兵全數落海，其中3人命危。海總左營分院4日上午表示，3名官兵仍在加護病房，醫療團隊一定會全力救治。

「漢光36號」演習將在13日登場，國防部日前公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。海軍陸戰隊99旅步二營3日上午進行操舟訓練訓練時，卻驚傳CRRC戰鬥突擊艇翻覆事故，造成3人嚴重嗆溺，立即送往海總左營分院全力搶救。

▲3名名弟兄被送至高雄海軍總醫院，仍在加護病房救治。(圖／記者洪正達翻攝）

海總左營分院醫師蔡承根3日說明，第一位送到院的道姓男中士，到院時生命跡象不穩定，；而第二位陳姓男上士、及蔡姓男上兵到院時皆無心跳，2人情況嚴重，皆施以葉克膜急救。蔡承根也指出，3名傷者肺部都有嚴重浸潤，有肺水腫、肺積水現象，手腳軀幹也有擦傷，目前生命跡象仍不穩定，還在持續治療中。

至於外傳院方放棄急救3位弟兄，海總左營分院也透過媒體群組駁斥不實謠言，左總政戰處長賴世釗中校表示：「實屬不當臆測，本院仍在積極搶救中」，並強調，3名弟兄仍在加護病房，醫療團隊一定會全力救治。