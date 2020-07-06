吸毒犯持「抹血刀」攻擊：刀上有C肝病毒！　遭健美先生痛揍制伏

Drug addict tries to attack bodybuilder with knife smeared in infected blood https://t.co/6m5idYBXpA pic.twitter.com/zVZ79yj1lH — Daily Mirror (@DailyMirror) July 5, 2020

記者吳孟臻／綜合報導

蘇格蘭伯斯一名吸毒犯布朗（Sean Brown）5月2日侵入哈里爾（Damien Harrier）的房子偷東西，東窗事發後，聲稱手上的刀子塗有感染C型肝炎病毒的血液，持刀刺向對方。遭到警方逮捕的布朗，於上星期被判刑1年半。



事發當時，布朗警告哈里爾自己患有C型肝炎，隨後拿著刀子撲向對方。不過26歲的哈里爾是一名健美先生，經過鍛鍊的他，反守為攻打了布朗一拳，並隨時保持專注，避免被刀子刺到，在緊張的對峙中，身體沒有受到任何傷害。

哈里爾表示，他睡前確認門窗都鎖好了，卻聽到車庫傳來奇怪的聲音，於是走去查看，發現布朗拿著刀站在那裡，「他一臉凶狠，我叫他冷靜下來，他卻朝我衝過來」。

後來兇嫌企圖爬上圍籬逃到隔壁，但哈里爾想到鄰居是個老人家，逼得他不得不攻擊布朗，以免鄰居遭受危險。最終布朗冷靜下來，哈里爾報警，兩人一同在院子等待警察抵達。幾分鐘後警方趕抵現場，逮捕布朗。

布朗承認持有刀器，同時也曾闖入位於同條街的另外兩間房屋，竊取珠寶和剃刀。辯護律師克拉克（Linda Clark）表示，布朗有吸食毒品的問題，事發前有服用煩寧（Valium），事後回想不起來衝突經過，更指出布朗在被警察抵達時沒有反抗，希望爭取最低的刑期。最終布朗在上周被判刑18個月。

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