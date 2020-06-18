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Twitter針對部分iOS用戶啟用「語音貼文」功能！　所有人皆可瀏覽收聽

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▲▼twitter,社交軟體,社交平台。（圖／路透社）

▲Twitter啟用新功能「語音貼文」。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Twitter 針對少數iOS用戶推出最新功能測試，「語音貼文」，貼文帶有用戶個人頭貼的播放鈕，每則最多可以上傳140秒的音訊。雖然目前此功能僅限部分用戶，但每個人都可以看到貼文並播放音訊內容。

Twitter 上的貼文字數限制最多280字，不過對於用戶來說，字數上的限制有時候會帶來一些困擾，或者不同國家的網頁翻譯，會失去貼文內容意思的準確性；因此 Twitter 致力於啟用這項新功能，來讓用戶能夠更加準確，且更個性化、更人性化的方式，來傳達自己的心情。

用戶可以透過 Twitter 進行錄音，一但達到時間限制（140秒），Tweet 就會自動結束錄音，並開始製作內容。在內容製作完成後，用戶即可上傳這篇語音貼文。

Twitter 表示，「單純使用文字的話，很多事情無法完整表達，我們希望透過語音貼文打開發文者和閱聽者的連結，創造更人性化的體驗。」

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