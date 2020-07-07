限制華為5G使用年限！　法國資安局長：這是主權問題

▲中國科技巨擘華為在歐洲各國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電

法國國家資訊系統安全局昨天宣布將限制電信業者使用華為的授權許可，中國外交部今天呼籲法國提供各國企業公平且非歧視的環境。對此法國回覆，「這是風險管理，問題在於主權。」

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）昨日接受法國「迴聲報」（Les Echos）訪問時宣布，將限制採用中國華為法國電信業者的授權許可年限，以作為讓華為進入法國市場的交換條件。

據普帕爾表示，中國電信巨擘不會遭到「完全禁用」，但採用華為的法國電信業者將會有最長8年的授權許可。「不採用華為的電信業者，我們鼓勵他們不要這麼做。至於已經使用的，我們會核發3年至8年的授權許可。」

這個決定不僅來自於產業考量，更受到華盛頓與北京長期外交緊張關係的影響。美國向其盟友施壓， 希望他們以安全為由禁止疑似與中國政府關係密切的華為。

華為則始終否認這類指控，而中國官員也試圖和法國找到共識。中華人民共和國外交部發言人趙立堅今日在外交部例行記者會上向法國喊話，「希望法方能夠秉持客觀公正態度，尊重市場規律和企業意願。」

趙立堅呼籲巴黎「以實際行動為包括中國企業在內的各國企業提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境」。

普帕爾向法新社表示，「法國的5G決策是一個妥協。我們必須同時在經濟與主權的考量下發展5G，要讓電信業者能接受，也要能讓我們不過度依賴某個設備商或某個國家。」

▲法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）。（圖／達志影像／美聯社）



普帕爾接著說：「我們沒有在攻擊華為，也不是反中的種族歧視 … 這只是風險管理。不是每家設備供應商都是一樣的。我不針對誰，但我們都知道中國設備商和美國設備商所帶來的風險是不一樣的。當然，我們謹慎面對於非歐洲設備商。倘若所有電信業者都使用同一間設備商，即使是法國的，那也會是一個災難。」

最後普帕爾強調，「這不是要去責難哪間企業或哪個國家的動機。問題在於主權。」

法國並非唯一夾在美中5G爭議之間的歐洲國家。英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）今日向英媒重申，政府將「多元化5G設備，以減少高風險供應商的佔比，其中主要包括華為」。

金融時報（Financial Times）寫道，主要原因是因為美國實施制裁將對華為設備的可靠性帶來「非常嚴峻」的衝擊。

目前僅有3間電信設備供應商有能力提供法國未來的5G網絡，除了華為之外，還有歐洲的諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）。法國電信商Orange已經選擇諾基亞和愛立信作為5G網路合作夥伴。

法國電信營運商SFR和Bouygues則已使用華為基地台來提供4G網絡服務，並希望持續使用華為的5G設備。兩間業者現在擔心必須更換設備商，甚至可能因為規格不相容而需要拆除舊的設備。因此SFR和Bouygues正在規劃向政府提出國賠。