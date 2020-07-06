她臉書PO「政府出口800萬口罩到日本」遭罰8千　法院一查「是真的」判免罰

▲陳婦PO文「政府出口800萬口罩到日本」遭罰8千，法院查證後「真的有」，改判她免罰。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者羅志華／台北報導

近年不時傳出，有民眾在網上發表意見，遭警方以「散布謠言」、違反《社會秩序維護法》約談的案件，雖大多經法院裁定不罰，卻引來不少「侵犯言論自由」的聲音；陳姓婦人於4月間，在臉書PO文「政府2月就出口800萬口罩給日本」等內容，遭開罰8000元，陳婦抗告，台北法院向國貿局詢問得知，2月份我國口罩出口日本達812萬3120片，認定陳婦PO文有據，改判免罰。

陳婦於4月4日、新冠肺炎疫情期間，在臉書發文「政府2月就出口8百萬副口罩給日本，卻不准家長寄布口罩給在海外求學、工作的小孩」，遭警方認為影響公共安寧，依違反《社維法》送辦。

陳婦坦承未查證就發文，稱是轉貼臉書社團「監督國家政策行動聯盟」，台北法院審理後，認為陳婦挑動政府與民間防疫的信賴基礎、引起社會大眾恐慌，判罰8000元。

陳婦不服抗告，台北法院參考媒體於3月3、4日報導寫道，「我國於2020年1月24日限制口罩出口，卻仍有800萬以上口罩出口至日本」的狀況，經向財政部關稅署、國際貿易局詢問後，得知我國於2020年2月間，出口至日本口罩數量計812萬3120片，但都沒達我國醫療品級、政府無法徵用，且是在管制前（1月24日）生產，認定陳婦發文有據，改判免罰。

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