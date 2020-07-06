金門警力拼「毒品零容忍」　半年查獲毒咖啡1985包近19公斤

▲金門警方強力掃蕩毒品案。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

新冠肺炎疫情趨緩，生活防疫措施鬆綁，為免毒品人口趁機「解封」犯罪，造成治安破口，金門警方持續建構反毒通報網，加強查緝少年藥頭及向上溯源供毒藥頭等重點工作，目的希望能達到「毒品零容忍」，經統計自109年初至今，查獲各類毒品案共計87件91人次，另查扣各級毒品合計近19公斤，其中更有個案查扣毒品咖啡包達1985包。

其中較大型的案件如下，刑警大隊偵破鄭姓犯嫌等4人運輸、販毒集團案，查扣毒品咖啡包1,985包（總毛重18,579公克）、第二級毒品安非他命28公克、第三級毒品愷他命20小包（總毛重82.46公克），其中鄭嫌等3人經地院裁定羈押禁見。

▲金門警方強力掃蕩毒品案。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，刑警大隊跨海溯源，偵破新北市洪姓嫌犯販賣第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命案，起出第一級毒品海洛因2小包（總毛重4.68公克）、第二級毒品安非他命5小包（總毛重7.43公克），同案並清查3名藥腳到案。

還有刑警大隊跨海溯源，偵破新北市李姓嫌犯販賣第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命案，同案並清查4名藥腳到案。以及金湖分局溯源偵辦毒品案件，偵破鍾姓犯嫌販賣第二級毒品安非他命案，起出毒品吸食器1組、毒品分裝袋1批等證物，鍾嫌經地院裁定羈押禁見（少年藥頭案件）等共計8件成效斐然。

▲金門警方強力掃蕩毒品案。（圖／記者林名揚翻攝）

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