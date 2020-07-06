陸戰隊翻艇3疑點　趙少康：那4個人應該想辦法去救啊！

▲針對海軍陸戰隊翻艇意外，趙少康提出3大疑點。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

記者黃巈禾／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，發生特戰突擊橡皮艇翻覆，導致2死，另一名中士恢復自主呼吸。海軍6日表示，瞬間湧浪變大，導致舟艇翻覆，排除人為和機械因素，而此次翻艇意外地點，水深150公分，距岸160公尺。不過，媒體人趙少康點出3大疑點。

趙少康在政論節目《少康戰情室》指出，一、海軍陸戰隊雖很精銳，但在游泳池游100公尺就算通過，「我覺得這太簡單了吧？100公尺在游泳池，應該在海裡面游100公尺，怎麼在游泳池？」；二、原來的演訓在港裡面，「但怎麼會在港裡？當然要在海上」。

第三點，趙少康質疑，船翻覆以後，其他4人游回來，「4個人應該想辦法去救啊！」一個艇上7個人，4個人可以游回來，表示4個人沒問題，那怎麼游回來？水深150公分，距岸160公尺，「你不需要急著游回來，你要設法要去把它翻過來，不是應該這樣嗎？」

趙少康直言，訓練的時候就要訓練，翻覆了，怎麼合力把舟艇翻過來，「當然也許它有它特殊的狀況，但我總是怪怪，怎麼4個人游回來，然後那3個人壓在下面，那3個就呼吸不了了，這不是很奇怪嗎？」