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一手開車一手自拍！屁孩想「甩尾耍帥」自信爆棚　下秒「表情逐漸母湯」GG了

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記者黃心瑀／綜合報導

國外一名網友先前在推特上，放出慶祝自己成年的影片，但裡面的內容卻讓人十分傻眼，該名網友單手拿著自拍棒，另一手握著方向盤駕駛車輛，在一個巨大的甩尾之後，整輛車傾斜倒在地上，車內的人則全部摔成一團，一群年輕人臉上的表情也從原本的興奮，轉變成驚慌的模樣。

許多人都覺得開車甩尾超帥，不過在技術還沒純熟，車子也並非賽車的情況下做，可是一件十分危險的事情。推特帳號「KYLE BAKEr」先前PO出一篇貼文寫道「我在生日時學會如何甩尾」，隨後附上一個影片，畫面中可以看到一輛紅色的車子裡面，坐著3名約莫10幾歲的青少年，其中坐在駕駛位置上的少年不僅沒綁安全帶，一手握著方向盤，另一手還拿著自拍棒，以危險的姿勢和行動記錄他們的作為。

只見駕駛的少年興奮的開著車，來了一個大甩尾，就在短短的幾秒鐘內，車子整個側身翻在泥土上，車內的人全部都摔成一團，而駕駛顯然是被嚇到了，從原本一臉自信的屁孩樣，瞬間變成驚慌和失神，似乎不敢相信會發生這種事情。

幸好當時在車上的人都沒有受到嚴重的傷害，而影片一出也引來超多網友的謾罵，甚至是指責他們的行為十分危險，尤其是駕駛，還一邊拿自拍桿一邊開車。有專家警告，一般沒受過訓練駕駛不應該隨意做出甩尾的行動，如果操控不當，可能會造成嚴重的事故，特別是卡車或是休旅車等車型，就像影片中的車款一樣。

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