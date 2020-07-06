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中衛口罩1盒拍賣炒價4500元　口罩黃牛高價轉售…網友傻眼喊「神扯」

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▲▼彩色口罩。（圖／中衛提供）

 ▲人氣超夯的中衛醫療口罩顏色多，通路一開賣就秒殺。（圖／中衛提供）

記者洪菱鞠／台北報導

超搶手的中衛醫療口罩顏色多，好看又時尚，只要有通路一開賣就秒殺，而過去一個多月以來，中衛口罩已在全台藥妝、賣場等2676家門市以及6家電商平台上架，舖貨點雖多，仍有許多人一盒都買不到，但有口罩黃牛在拍賣平台高價轉售中衛口罩，網友發現黑+古銅玩色款一盒竟賣到4,500元，忍不住大喊「真的神扯！」

目前中衛口罩55%以上產能配合政府持續徵用至12月底，其餘則舖貨到藥妝店、藥局、量販店、居家用品及圖書文具店等各指定通路販售，雖然銷售數量有限，但因特殊顏色選擇多樣，很受消費者期待與青睞，只要一上架就搶翻天，不少人對於開賣時間一到就秒速售完感到傻眼，還有網友說，「六月初開賣（各電商通路），每次整點搶，每次槓龜，不是轉圈就是秒殺，按到要結帳就變已售完」。

對於「永遠銷售一空」的情形，CSD中衛臉書粉絲團湧入一票網友留言討論，除了抱怨電商通路根本搶不贏機器人，一名暱稱「平安」的網友更是貼文指出「機器人搶標 然後高價售出這樣對嗎？」，她發現有不少蝦皮賣家誇張轉賣中衛口罩，像是「中＊＊＊衛口罩 軍綠色50片」賣2,550元，「（現貨秒寄）中＊＊衛 稀有玩色款 橘撞黑口罩」一盒賣4,500元，據了解該款單盒30入原價僅售400元，而截圖一PO出，隨即引起其他網友熱議，「4500？幾片啊，吃人哦」、「賣4500？太扯了吧」、「網路一堆呢我去發問還會被嗆說漲價啊～嫌貴別買」。

口罩黃牛在拍賣平台高價轉售中衛口罩（圖／網友平安授權提供）

口罩黃牛在拍賣平台高價轉售中衛口罩（圖／網友平安授權提供）

▲網友在蝦皮拍賣看到有賣場高價賣中衛口罩，價格貴得驚人。（圖／網友平安授權提供）

網友平安受訪時提到，中衛口罩開賣至今，她從沒有搶到過，幾乎11點開賣11點就結束了，雖然沒有特定非買中衛不可，但會不定期去尋找蝦皮商城看看有沒有釋出開放搶購，結果看到有很多貴的誇張，「當下截圖的狀況是沒有賣出，這麼貴怎麼賣得出去，但是他（賣家）應該被檢舉下架了」，而她現在看到價格異常就會檢舉。

對此，蝦皮表示，販售醫用口罩之賣家依據《藥事法》規定須具有藥商資格，又日前政府將醫用口罩列為防疫物資進行價格管控；蝦皮購物也極力配合政策，加強關鍵字搜查取締不具藥商資格及哄抬價格之賣家。

口罩黃牛在拍賣平台高價轉售中衛口罩（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣中心）

▲中衛口罩拍賣價格是原價的6倍起跳。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

不只蝦皮，Yahoo奇摩拍賣也能搜尋到有賣家上架超夯中衛口罩打算賺一筆，軍綠、酷黑款全新盒裝開價賣到1,800元、2,000元，相較於現在網購1盒50片裝售價300元，等於翻漲6倍起跳，對此，Yahoo奇摩拍賣表示，「因應政府徵用政策與平台管理規範，一般醫用口罩及外科手術口罩屬於平台禁刊的醫療器材相關商品，將強化平台偵查與巡邏，若有發現違刊商品將強制下架。此外，消費者也可透過賣場『檢舉商品』功能，檢舉違規商品，共同打造安全的交易環境。」

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