印度將接收美、法、以三國新武器　「M982神劍導引炮彈」直接部署中印邊境

▲法國達梭公司所生產飆風戰機（Rafale），將在7月27提供印度新一批戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境衝突陷入僵局，印度方面將接收來自美、法、以三國提供的新武器，其中法國的飆風戰機（Rafale）在7月就能夠順利接收，並且可以立即投入作戰，另外也印度也緊急從美國採購一批「M982神劍導引炮彈」，預計將會部署在邊境。

據印度《經濟時報》（The Economic Times）報導，法國承諾7月27日前向印度再供應一批飆風戰機，這些戰機將完全準備好用於戰場，駕駛的飛官也早就在法國完成受訓，這批戰機在中途會由一架法國空軍加油機進行一次空中加油，以便盡快飛抵印度。

報導指出，印度還將從以色列接收一批防空系統。儘管報導沒有透露具體防空飛彈型號，但消息稱，這些系統將從以色列現役部隊抽調出來。印度將這批防空系統部署在中印衝突的拉達克地區。

▲M982神劍導引炮彈。（圖／取自免費圖庫flickr）



消息稱，美國已經向印度詢問所需物資清單，並承諾盡快予以援助。印度緊急採購了一批M982神劍導引炮彈。M982神劍導引炮彈是一種導引炮彈。其口徑達155毫米，可由M777榴彈炮A2型發射。

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