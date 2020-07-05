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被控性侵衛生局女員工...機構執行長遭解職！治療所再曝：沒有強暴，內容非事實

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▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

記者林昱萱／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓亡，而她生前曾在臉書發表一篇千字文，透露自己遭到性侵、欺騙等。對此，稍早被控的長照機構執行長，已經將個人臉書關閉，而治療所於5日發表聲明表示，「該同仁卸除執行長職務」，但該粉專也提到，「其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於本單位任職期間，亦未曾受同仁強暴」。

治療所聲明如下：

關於媒體報導本單位前工作人員林女士於本週五晚間，發生墜樓身亡意外事件一事，本單位與各位關心的好朋友一樣皆深感遺憾與不捨。但因近日外界有諸多網友留言、轉載相關訊息，與實際事實有所不符，也涉及本單位及相關同仁的清譽，為正視聽，避免再以訛傳訛，本單位特以此聲明稿統一說明如下：

1.關於媒體引述林女臉書上部分文章內容中，其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於本單位任職期間，亦未曾受同仁有強暴、脅迫、傷害身體、或任何違法其自主意願的情事，特此聲明。

2.有關林女士與本單位廖姓同仁是否有涉有感情糾紛及林女士有無妨害家庭之問題，因為此部分已於上個月經相關人士向司法機關提出相關告訴，警方並已正式進行調查，一切請以司法調查結果為主。盼各界於調查結果出爐前，勿再為恣意揣測或影射、批判，還給林女士家屬及遭影射相關人士、家庭等人一個安靜空間，避免渠等再受各種打擾。

3.有關本次墜樓身亡意外事件，據報載，司法機關已在進行調查暸解，如有需要，本單位及相關同仁亦將積極配合司法機關調查，並提供相關所需資料。

4.另外避免外界一再的紛擾，影響本單位正常營運，媒體報導所提到之本單位同仁將自即日起(7/5)先行卸除執行長職務，其職缺由范袺雯代理。

5.另為因應本次事件引發之紛擾，及所需相關處理之司法調查與法律事務，本單位已委由永曜法律事務所律師代為處理因應，如有需要，亦由律師統一對外說明。盼在事件司法調查出爐之前，各界能秉持理性，停止再恣意揣測與批判。本單位及眾同仁均本哀衿之心，衷心祈願林女士於天國安息平樂。

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