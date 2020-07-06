誤認被辱爆殺機！新店凌晨上演6對3「刀棍混戰」...5少年濺血送醫

▲新店多名青少年酒後互看不順眼，竟演變成大亂鬥多人受傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新店區6日凌晨0時許，一群青少年在青潭公園喝酒聊天，其中一人與同在公園飲酒作樂的少年對到眼，卻以為遭對方以髒話辱罵，2人當場直接互嗆起來，雙方友人見狀紛紛上前助陣，突然間有人拿出刀械、棍棒等武器朝對方亂揮，混亂中造成5人掛彩送醫，救治後無生命危險。警方已派員到醫院調查案情，將依聚眾鬥毆罪嫌進行偵辦。

據了解，游姓男子（20歲）事發前與6名友人在新烏路旁的青潭公園喝酒聊天，酒酣耳熱之際與魏男（19歲）等3人對到眼，酒醉之下以為遭到對方辱罵，雙方當場爆發口角衝突，混亂間有人拿出刀械、棍棒揮舞，朝對方一陣招呼。游男背部、左臂遭利刃刺傷，另外3名友人也掛彩送醫；魏男也遭攻擊濺血，被送往新店耕莘醫院急救。

▲現場遺留傷者血跡與拖鞋。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報到場，在現場發現傷者遺留的拖鞋，路邊的白色轎車還留有傷者血跡。由於雙方傷者均送到新店耕莘醫院，警方避免再次爆發衝突派員駐守，同時對傷者與關係人製作筆錄釐清案情，並追查其餘在逃的涉案民眾，全案朝向聚眾鬥毆罪嫌進行偵辦，並視傷者提告意願再行辦理傷害罪。

▲有傷者步行前往就醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

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