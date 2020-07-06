懷孕期間未受皇室保護　哈利王子妻梅根控告英媒體

▲英國哈利王子（Prince Harry）之妻、美國影集《無照律師》（Suits）女演員梅根·馬克爾（Meghan Markle）。（圖／路透社）

實習記者王詩晴／綜合報導

從與英國哈利王子（Prince Harry）結婚到卸下皇室身分，美國女演員梅根·馬克爾（Meghan Markle）與皇室，尤其是妯娌凱特王妃（Kate Middleton）不合的傳聞不斷。據《NBC News》報導，一份對一家英國媒體公司的訴訟文件顯示，梅根在懷孕期間備受媒體關注時，感覺「未受英國皇室保護」。

此訴訟文件由梅根的律師在6月間提交，此文件宣稱，面對皇室所管的媒體，梅根被「禁止為自己辯護」。

這些文件是她針對《聯合報紙》（Associated Newspapers）在《星期日郵報》（Mail on Sunday）小報和MailOnline上發表的文章之訴訟的一部分。這些文章於2019年2月發布，內容包括梅根給她疏遠的父親托馬斯·馬克爾（Thomas Markle）的一封「私人機密」信。

梅根控告出版商，並要求其對涉嫌濫用私人信息、侵犯版權和違反英國《數據保護法》（Britain's Data Protection Act）的行為要求賠償。她表示，若成功，會將這場訴訟贏得的錢全都捐給反霸凌慈善機構。