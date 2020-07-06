這款商品CP太狂！Costco必囤清單驚見好萊塢女星愛用乳液

▲Costco綜合水果蛋糕近2公斤只要499元，分量十足，網友們口碑樓蓋爆。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

美式賣場Costco以「大」、「量多」、「划算」聞名，每到週末假日就吸引不少消費者帶著一家大小前往「補貨」，賣場內商品種類豐富、獨家限定品項多的特性令人難以抗拒，也經常有網友列出「必購清單」，分享給懂買的人。清單中的美食類別總是擁有極高討論度，近期Costco最火紅的甜點首推「綜合水果蛋糕」，近2公斤的巨型尺寸只賣499元，光是看到上面鋪了草莓、藍莓、奇異果、芒果等滿滿新鮮水果就回本，浮誇的外型彷彿照到放大燈、有夠吸睛！切開後夾層內是滿滿的卡士達奶油餡，分量超有誠意、CP值爆表，簡直佛心，口碑樓蓋爆的盛況讓網友們排隊搶購，就怕慢一步吃不到。

▲「Aveeno滋養乳液」添加益菌生燕麥，有效舒緩乾癢肌。



除了美食必買，Costco必購清單中還有巨星愛用的乳液，好萊塢巨星珍妮佛安妮斯頓一雙修長美腿，每次現身都引發眾人驚呼連連，紛紛開始研究起她的保養撇步，珍妮佛御用的身體保養神物「Aveeno滋養乳液」在台灣Costco也能找到！美國皮膚科醫師表示，肌膚保養成分愈天然溫和愈好，尤其是乾癢敏弱肌，更要慎選身體乳液。「Aveeno滋養乳液」中添加益菌生燕麥，能幫助肌膚微生態平衡、有效舒緩乾癢肌，無添加人工香料、pareben防腐劑，敏感肌也可安心使用。淡淡燕麥香氣、質地清爽，秒吸收不黏膩，保濕度可持續一整天，不怕炙熱的太陽蒸發肌膚水分變成木乃伊肌。591ml大容量可分裝成小瓶裝隨時攜帶，後疫情時期，清潔習慣不能少，洗手後隨時補擦乳液，洗掉細菌不用怕手部乾燥粗糙。

▲夏天到了，寶寶容易出汗，溫和不刺激的「Aveeno嬰兒洗髮沐浴露」是新手爸媽呵護寶貝嫩肌的神隊友。

Costco也是爸媽喜歡帶孩子逛街購物、打發時間的好去處。家有新生兒的新手爸媽，挑選寶寶的日用品總是相當謹慎，尤其是夏天毫不留情的豔陽，讓寶貝汗流浹背，細緻的肌膚容易因為汗水刺激導致搔癢、甚至敏感，這時當然要首選溫和不刺激的沐浴用品。有美國皮膚科及兒科醫師推薦無皂、無酒精、無paraben防腐劑的Costco獨家上架大容量「Aveeno嬰兒洗髮沐浴露」雙入組合，不流淚配方，洗澡洗頭一次搞定超方便！添加活萃燕麥精華，讓沐浴後肌膚不再乾燥，通過皮膚敏感性測試，成分溫和，爸媽給寶貝使用也安心，是容易爆汗的炎炎夏日中，溫和清潔寶寶嫩肌的神隊友。Costco獨家規格532ml兩入組大容量，划算的價格，使用多次也不心疼，在Costco社團中更是獲得許多媽媽們好評推薦，列入「新手爸媽必買清單」。

▲想要頭髮維持一整天清爽有型，就讓落建洗髮露好好照顧你的三千煩惱絲。

寶寶洗得好，爸媽也要懂得照顧自己。炎熱的季節，帶孩子出遊常常手忙腳亂，才剛出門頭髮就冒汗、油膩又扁塌，挑選能深層淨活頭皮、配方溫和、降低對皮膚刺激的洗髮產品是關鍵，落建洗髮露零矽靈深層洗淨、帶走頭皮髒污與油膩，不堵塞毛囊、遠離落髮危機，敏弱肌也適用！讓髮根強健站穩，即使追著小孩到處跑也能整天都清爽有型，三千煩惱絲交給落建頭皮洗髮露準沒錯，Costco獨家的3+1超值組合太母湯，現在就是入手好時機。