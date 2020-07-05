綠島長泳邁入第10年　代言人陳昇前進全台最美的海上泳道

▲綠島長泳邁入第10年，近千名選手完成長泳挑戰。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東綠島的海上長泳活動於2001年首次舉辦，即將邁入第10年，綠島鄉公所藉由全國海上長泳活動的舉辦，讓大家親身體驗綠島豐富珍貴的海陸資源，認識海洋珊瑚生態，享受大自然之美的同時達到宣傳自然保育的觀念。





5日「2020綠島海上長泳」在綠島鄉中寮船澳熱情的展開，長泳活動從中寮漁港出發，全程往返3公里，而綠島擁有豐富的海底資源，在蔚藍大海裡與魚兒共游，讓來自各地與不同年齡層參與長泳的旅客們體驗與認識珍貴的海洋生態環境，為保育大自然有感而盡一份心力。近千名選手完成長泳挑戰，現場由比基尼辣妹為選手們掛上完賽獎牌完成賽事，大家開心地享受了美好的海洋時光，相約「2021年5月23日綠島海上長泳」，期待在綠島與您再次相遇。

綠島鄉長謝賢裕與歌手陳昇一同下海挑戰，表示海水清透明亮，不但可以欣賞美麗的珊瑚礁，又能近距離與魚兒共游，透過身體力行游泳運動，真是一大享受；謝鄉長表示綠島海洋資源豐富，希望舉辦各種運動賽事，歡迎國內外泳士迴遊綠島，感受湛藍清澈的海水、滿滿的魚群及遍地的軟珊瑚，體驗豐富的海洋生態與島嶼生活之旅，並留下美好的泳渡回憶，更感謝在地觀光產業的夥伴們讓旅客們可以享受綠島滿滿的盛夏熱情。



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