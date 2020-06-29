綠島停車場「4天3台車噴4800」　改停路邊「整排被刮花」...網怒：誰還敢去

▲整排車沒一台能倖免。（圖／陳俊杰授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友連假與親友相約遊綠島，由於漁港附近停車場收費太高，所以一行人改停路邊，怎料沿路整排車被刮花，而他們的3台車也遭殃，昨日受害車主已陸續報案，警方則成立專責小組，做進一步調查。

陳姓網友今在臉書指出，「端午連假去綠島玩，富岡漁港的停車場業者喊價一天400元，4天3台車要4800元，實在太貴，改停路邊，就被刮了，沿路一整排幾10台都被刮，我們3台全中；重點是，停在港口的公家停車位也是幾10台被刮，真的太可惡了！」

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事後，陳先生報警處理，並在9小時內收到結案通知，表示已轉給台中市警局，他不禁直呼，「下次去綠島的朋友要注意了，如果警察沒破案的話，建議停離漁港1-2公里外的地方，或是暫時不要去！」

▲▼從刮痕來看，感覺就是惡意的。（圖／陳俊杰授權引用）

po文被轉發至多個爆系社團，引起熱烈討論，網友們紛紛回應，「刮車的人真的很垃圾」、「這超故意的啊」、「感到憤怒」、「九月想去的說，刮車的人好缺德，手會爛掉」、「這也太誇張了，誰敢去玩啊～」。

對此，台東警察分局偵查隊長吳正雄表示，針對富岡派出所於本月26日11時許接獲民眾報案指稱，其車輛停放在富岡漁港海岸堤防邊的停車格內，車身疑遭尖銳物刻意刮傷，員警獲報後立即製作相關調查筆錄，並查訪周邊可疑線索，截至今（29）日已陸續受理9名被害車主報案。

吳正雄進一步指出，目前已成立專責小組調閱周邊監視器過濾可疑人車，並將該處列入治安要點，加強駐點守望及巡邏勤務，防止類似案件再度發生。

▼超缺德又誇張。（圖／陳俊杰授權引用）