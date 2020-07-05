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全球單日激增21萬例確診創新高！　日本通報274例「緊急事態解除後最多」

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▲▼上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

▲上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間5日上午4點30分，全球累計確診1115萬9301例、52萬7827死。WHO指出前一日24小時內，全球新增超過21萬例感染，創下單日新高；日本4日則是新增274例確診，成為緊急事態解除後通報病例最多的一天。

根據WHO數據，此前全球單日確診最高紀錄為6月28日創下的18萬9077例，不過5天的時間，單日通報再創新高，寫下21萬2326例的紀錄。當中主要新增病例來自美國、巴西及印度，美國更在3日通報超過5萬例確診。

日本方面，4日通報274例，包括東京都131人確診，是首相安倍晉三5月25日解除緊急事態宣言以後，新增確診人數最多的一天。東京都131名確診者中，介於20至40歲年齡的感染者多達98人，佔整體7成5比例，且131人中有46人傳染途徑不明。

約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計確診來到283萬856例、死亡12萬9641人、88萬3561人病癒、共篩檢3421萬3497人。巴西累計153萬9081例確診、6萬3174死；俄羅斯累計67萬3564例確診、1萬11死；印度累計64萬8315例確診、1萬8655死；祕魯類季29萬5599例確診、1萬226死。

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