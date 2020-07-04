辱「看門狗」遭砍…新營夫妻1死1傷！嫌母淚「兒很古意」：我們還不夠忍耐嗎

記者莊智勝／台南報導

台南市新營區昨（3日）晚間發生凶殺案，陳姓夫妻長期與鄰居陳嫌不睦，當晚雙方又起口角，夫妻倆譏笑陳嫌母親是「看門狗」，犀利的言詞激怒陳嫌，導致2人遭砍，釀成夫死妻重傷慘劇。陳嫌高齡的母親委屈表示，對方為了蓋房擴張土地，占用他們家圍牆，兩家人為此爭吵不休，兒子一直很古意（老實），怎料種種糾紛、口角竟讓他斷了理智線，犯下殺人重罪。

▲台南新營夫妻倆遭到鄰居陳嫌刺殺。（圖／記者林悅翻攝）

遭刺的陳姓夫妻兩住家緊鄰兇嫌陳嫌住處，陳母表示，原本自家與陳姓夫妻家中間還有隔一道圍牆，豈料夫妻2人裝修房屋時卻在未告知的情況下占用了他們的圍牆，兩家人因此埋下爭吵的開端，長期為此爭鬧不休，還鬧到多次驚動警方。

3日晚間8時許，陳嫌騎著腳踏車回家，不料又在家門口巧遇陳姓夫妻，雙方當即爆發激烈口角，陳嫌母親還遭對方譏笑、羞辱是「看門狗」。陳嫌不甘年邁的母親遭辱，憤怒丟下腳踏車衝回家，抽出折疊刀後朝著夫妻2人猛刺，造成陳夫頸部大片開放性傷口、失血過多死亡，而陳妻腹部也有多處穿刺刀傷，傷口深及內臟，目前仍在醫院搶救中。

陳嫌在犯案後隨即逃離現場，直到3個小時後、深夜11時許才主動前往新營派出所投案，一走進所內立即伸出雙手準備讓警方上銬，並頻稱自己是來投案的。

▲陳嫌犯後3小時主動前往派出所投案，還做出雙手上銬狀。（圖／記者林悅翻攝）

陳母得知兒子成了殺人犯後備感委屈，直指對方夫妻倆欺人太甚，不但占用圍牆未告知，就連兒子上門反映時，也被對方罵了回來，「我兒子一直都很古意，本來不想去計較，還說做了就做了，這樣還不夠忍耐嗎？」

鄰居也透露，兩家人感情不好、時常爭吵早已有所耳聞，而遭刺的這對夫妻在地方上的評價也相當兩極，有人覺得2人作風鴨霸，但也有人認為夫妻倆為人不錯。只是怎麼也想不到，一樁不起眼的占地糾紛，最終竟演變成殺人慘案。