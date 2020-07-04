PO文加上「問卦」2個字　「台灣抵死不篩」被函送…法判他無罪

▲醫事男po文台灣新冠肺炎疫情沒有普篩。（圖／翻攝踢踢實業坊）

記者唐詠絮／彰化報導

中部一名從事醫事工作的男子於今年清明連假在PTT社群平台上po文，「『問卦』接下來兩週會是流感死亡率爆發期嗎？」，內容提及「連假後接下來兩週台灣抵死不篩，一律診斷是流感會讓多少人死得不明不白…」等等，被烏日警分局以散布謠言，違反社維法移送，彰化地院日前審結，難認憑空捏造，不罰。

男子4 月4 日在ptt平台po文，內容為「連假後接下來兩週台灣抵死不篩，一律診斷是流感會讓多少人死得不明不白，有掛嗎？沒有篩檢，就沒有確診沒有確診，就沒有疫情有掛嗎？大家好自為之，希望你不是死亡率的那2%，有掛嗎？」，此篇文一出，引起眾多網友蓋樓「亂說」、「造謠」、「寫這樣的廢文很好玩？」。男子在警詢時坦承，並辯稱：他是醫事人員，依照其專業提出疑問，並非不實訊息。

彰化地院審理此案時認為，男子po文當時，是對我國當時未進行普篩防疫策略，可能造成新冠肺炎患者誤診為流感所提出之質疑，尚難認為係無事實根據憑空捏造，無的放矢之行為，自無從認定此屬謠言。男子所使用之文字或許並不討喜，然仍為言論自由所應保障之範疇，自與社會秩序維護法第63條第1 項第5 款規定之要件未合，應為不罰之諭知。

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