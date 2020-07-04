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爸媽躺顧小孩玩沙！嗨玩球池再搭小火車　暑假放風「高鐵+住宿」3千有找

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▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲台南和逸旅館與熊熊遇到你合作。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台南報導

暑假將至，為吸引親子旅客，高鐵推出「買一送千」、「暑期親子專案」等方案，共18條指定行程適用。爸爸媽媽可以帶著小朋友到親子飯店入住，若以台北出發入住台南和逸飯店為例，高鐵車票加上住宿每人每晚僅2600元起，飯店內設有沙坑、小火車鐵道、球池，爸媽可以一邊享受日光浴，一邊放風小孩。

台灣高鐵考慮到暑期將至，針對親子規劃多種自由行、豐富行之旅遊方案，例如自由行入住提供飯店DIY課程，或是豐富行的採果樂、看恐龍、墾丁海生館夜宿等。讓家長輕鬆就能帶著孩子出遊，體驗完整又有趣的親子旅遊行程。親子旅客可購買高鐵假期，一次買好高鐵車票與住宿，相當划算。

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▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵假期配合的台南友愛街旅館風格文青，館內吸引許多年輕人入住。（圖／記者李宜秦攝，下同）

適用高鐵假期的台糖長榮酒店為五星級飯店，自高鐵台南站搭乘大眾運輸僅需半小時就可抵達，館內附有游泳池、兒童池、三溫暖、健身房等，另外飯店也與電影看板手繪師合作，提供親子旅客體驗手繪電影看板，館內還設有時光藝廊，小朋友除了玩耍，還能走訪了解台糖歷史文物，寓教於樂。

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

台南友愛街旅館整體為文青風的飯店，飯店外觀相當摩登時尚，大廳擺設許多設計提袋、書籍，館內也會舉辦多種活動，還可體驗包袋穿搭，房間牆壁以紅磚鋪置，牆上掛有許多文青擺飾。

友愛街旅館的公共空間以工業風為設計概念，保持建材的原始狀態，大廳以傳統手工藝磨石子鋪成，融入許多在地元素。此外旅館對面有市場、公園，位處市中心，走出巷口就有美食、手搖飲，也因此旅館主要客群多以年輕人為主。

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

台南和逸旅館主打親子放風，近期也與三大卡通合作，包括探險活寶、飛天小女警、熊熊遇到你，走入大門就能看到老皮，牆面壁貼為三種卡通，相當可愛，走入四樓的公共空間，必定能讓小朋友們發出尖叫聲。

和逸旅館除了餐廳擺設許多卡通玩偶，還有許多周邊商品，如環保杯、拖鞋、抱枕等，牆壁上掛滿三大卡通的圖畫，連歌曲都特別播放卡通主題曲，引發小朋友共鳴。

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲和逸飯店與探險活寶、飛天小女警、熊熊遇到你合作，館內處處可見主題卡通。（圖／記者李宜秦攝，下同）

和逸旅館還設有戶外公共空間，小朋友可在沙坑玩沙、搭乘小火車等，爸爸媽媽們則可以在一旁露天區喝咖啡聊天，或是一邊做日光浴，一邊照顧小孩，十分舒適。和逸旅館早餐特別提供牛肉通、碗粿、粽子等在地小吃，讓旅客體驗當地美食。

高鐵公司表示，若以台北出發、兩人一房為例，平日（週一到週四）台糖長榮、台南友愛街旅館、台南和逸旅館的高鐵假期價格，每人每晚分別為2450元、2550元、2600元；若是假日（週五到週日）則是3370元、3220元、3620元起。

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲和逸飯店設有親子空間，適合小孩、大人一起放鬆。（圖／記者李宜秦攝）

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