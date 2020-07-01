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眼鏡男搭高鐵尿尿！詭異水聲傳車廂　她回頭傻眼「行李全遭殃」

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▲▼眼鏡男搭高鐵尿尿！詭異水聲傳車廂　她回頭傻眼「行李全遭殃」。（圖／爆料公社）

▲男子在高鐵車廂內小解，讓原PO一秒傻眼。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

有民眾6月30日搭乘高鐵南下295車次，在安靜的車廂內莫名聽見水聲，不料循聲轉頭看去，竟發現一名酒醉男乘客在角落尿尿，而且地點還是在行李放置處，讓他忍不住直呼「不知道行李的主人會不會瘋掉！」

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，由於正值疫情期間，大家都戴著口罩，車廂內也沒什麼人在交談，其實非常安靜，不料陣陣水聲突然劃破寧靜，她好奇循著聲音看去，竟有一名長相斯文的戴眼鏡男子在角落小解。

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▲▼眼鏡男搭高鐵尿尿！詭異水聲傳車廂　她回頭傻眼「行李全遭殃」。（圖／爆料公社）

▲車長、清潔人員接到消息，到場處理。（圖／爆料公社，下同）

原PO說，她看到時整個傻住，因為這名男子疑似酒醉，不僅「就地解放」，地點還選在行李放置處，所幸男子離開後，車長和清潔人員很快趕抵清理，「那裏還有遭殃的行李，不知道行李主人會不會瘋掉！辛苦高鐵車長小姐及清潔人員了！」

許多網友看完紛紛留言，「不會喝，學人家喝什麼酒」、「高鐵應該跟他索賠」、「求償，剛好換個新的」、「為行李主人默哀」、「都接近門口，差沒幾步就到廁所了，怎麼不自己喝下去」、「人家大陸在進步，我們在退步」、「完全沒有水準可言，必須罰錢，行李主人也應該求償，基本上那個行李箱毀了」掀起熱議。

▲▼眼鏡男搭高鐵尿尿！詭異水聲傳車廂　她回頭傻眼「行李全遭殃」。（圖／爆料公社）

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