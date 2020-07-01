衝高雄吃粄條！紙傘DIY、逛民俗村　台北出發「車費+100元」爽玩5站

▲大樹舊鐵橋天空步道是網美打卡景點。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情和緩，近期國旅人潮大爆發，高鐵公司抓準即將到來的暑假，推出「暑期親子遊程」。搭高鐵至高雄逛民俗村、DIY紙傘、一覽月世界風光，若從台南出發只要1520元，台北出發的旅客只要高鐵車費再加100元，就可享受一日遊行程。

高鐵公司針對親子族群，推出暑期親子遊程，囊括各縣市旅遊景點，搭配專人導覽、專車接送。其中「高雄美濃民俗村．大樹天空步道1日豐富行」行程包括高鐵來回車資、美濃午餐、手作體驗等，台南出發每人只要1520元、台中出發2270元、台北出發3080元，台北出發的旅客等於只要車費多加100元，就可有一日遊體驗。

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「高雄美濃民俗村．大樹天空步道1日豐富行」包括高鐵來回車票，若人數較多，將以九人巴士接送，較少則以小車接送，另配有人員導覽，讓旅客能深度旅遊。

▲橋上風景漂亮，一旁還有火車經過。（圖／記者李宜秦攝）

該行程中第一站的「大樹舊鐵橋天空步道」為知名網美打卡景點，旅客可站在鐵道上，與一旁呼嘯而過的火車合照，另外由於視野絕佳，該地也是鐵道迷喜愛之處，當自強號疾駛而過可是相當震撼。

第二站為「美濃粄條街」，旅客可品嘗到高雄美濃在地小吃，美濃粄條與一般粄條不同，較為細長，以乾粄條為主，若加一點烏醋，口味就會更酸，非常適合炎炎夏日食用。

▲美濃民俗村有許多傳統的民俗小店。（圖／記者李宜秦攝）

第三站為「美濃民俗街」，巷弄內有許多攤販，販售美濃傳統民藝、花生糖、清冰、紙傘、背包等，相當在地，牆上也有文青塗鴉，當地攤販表示，該地冬天還有白蘿蔔、番茄季，都會吸引許多親子旅客，帶著小朋友到民俗街體驗採摘。

第四站為「小紙傘DIY」，廣進勝座落在民宅中，周邊是老式客家建築，頗具歷史，兩位師傅擁有一身好手藝，吳老師負責作畫、林老師負責製傘與題字。旅客可DIY紙傘，小傘100元、大傘520元，另外還可加購其他顏料等，該間店還藏有藝人蔡依林MV中使用過的紙傘，吳老師說，許多客人都是慕名前來。

▲美濃紙傘老店廣進勝提供旅客DIY紙傘，很適合親子旅客。（圖／記者李宜秦攝）

第五站為「田寮月世界」，該地為著名的「惡地」，月世界地形不適合草木生長，僅刺竹能在此地生存，部分月世界因為溪流切割地質鬆軟的地表，形成山坡上的大小蝕溝及光禿的山脊。 月世界地表呈現灰白色，一片荒漠景象。由於其地表有一種能發光的礦物質，因此在明月照射下，隱約發出點點熒光，故得月世界之名。

最後結束五站的豐富一日遊，專人將以專車將旅客送回高鐵左營站，旅客就可搭車返家。高鐵公司表示，許多親子行程都相當豐富，爸媽不用再擔心暑假要帶小孩去哪玩，也不需要塞在車陣中。