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運能全面恢復！高鐵「8/1起再增班」　每週開行1016班車

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▲▼高鐵,高鐵旅客,乘客,旅客,搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲疫情趨緩，搭乘高鐵的旅客日漸增多。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，搭乘大眾運輸的旅客日漸增加。高鐵公司表示，將自8月1日起全面恢復每週提供1016班次旅運服務，旅客可自7月5日凌晨零時起，依出發日前28天之售票規則訂票。

高鐵公司表示，持續因應疫情趨緩、旅運需求增加，針對班表進行滾動式檢討，今（3）日宣布自8月1日起全面恢復每週提供1016班次旅運服務，以更加充足的運能、提供旅客便捷的旅運服務。

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高鐵公司表示，旅客可自7月5日凌晨零時起，依出發日前28天之售票規則，透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

▲▼高鐵,高鐵旅客,乘客,旅客,搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲搭乘高鐵進站前仍須戴口罩、量體溫。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司提醒，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

另高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

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