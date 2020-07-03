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千億王子告密友！呂安妮替子提告怪怪的　檢察官清場問出內情

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王銓勵（圖）前年因父親狀告媽媽而出庭作證，意外讓他長大成人後的長相曝光，面對媒體追問「有跟爸爸聯絡嗎？」王銓勵一語不發，快步離去。

圖文／鏡週刊

本刊調查，王銓勵（Solomon）與郭姓學長（Brian）同樣就讀台北美國學校，2人同年、21歲，對音樂都有極高興趣，也經常一起學習大提琴，而成為要好的朋友。

 

2019年1月，王發現自己的2個臉書帳號、Gmail與台北美國學校（TAS）的電子信箱都不能用，向臉書申訴要求取回後，發現已被更改密碼，且原本設定的電子信箱及行動電話也都遭到變更，於是由呂安妮委任律師替王向北檢提告；但檢察官為釐清告訴人是誰，要求王親自說明，後來王在律師陪同下出庭。

王銓勵有2個臉書帳號，其中1個是用日本知名卡通《火影忍者》當大頭貼，顯見他是個動漫迷。（翻攝Wong Solomon臉書）
 

由於王與郭的對話紀錄顯示2人私交甚篤，為確認王銓勵本人是否真的想提告，檢察官還一度將律師請出偵查庭。

王向檢察官表示，郭和他雖然是好朋友，但郭未經他同意就擅改他的臉書密碼，因此堅持提告；郭則表示自己不是駭客，與王是麻吉，過去曾互換臉書等通訊軟體帳密，彼此約定如果對方有一天不見了，另一方就可以透過換臉書密碼讓對方知道「我在找你」，以確認彼此是否安好。

他並供稱，約一年前他因聯繫不到王，擔心王的安危，也曾經更換對方的密碼，讓王知道「我在找他」，後來王不但和他聯繫，也未提告。

郭還說，這次他用盡各種方法都聯繫不到王，才想用同樣的方法，更改王的2個臉書及2個電子信箱密碼，希望王和他聯繫，沒想到卻挨告。當時留著長髮的王銓勵面對檢察官勸和仍堅持提告。


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