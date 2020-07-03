直擊！張益贍Uber Eats外送討生活　2天0訂單

圖文／鏡週刊

民眾黨前中央委員張益贍3月被爆與民眾黨團前助理蔡宜芳發生不倫戀後，原本在台北市文化基金會副執行長的高薪職務不保。本刊調查，4月起他當美食外送平台「Uber Eats」的外送員，還在臉書設立「二輪破風」粉專，高調分享他的外送人生。

不過，本刊上月23、24日連2天從早上開始跟著他出門，發現張益贍雖然早早騎著掛著綠色Uber Eats外送袋的機車出門，卻都沒有接任何外送單，只忙著喝咖啡、與友人碰面、理頭髮、吃冰，與在粉專上拚4天接80單的情況判若2人。

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6月23日，穿著襯衫、短背心及牛仔褲的張益贍，上午8時左右騎著機車到新北投捷運站附近停車後，走進旁邊的小7買了杯咖啡坐在店裡享用早餐，原以為他是在等外送單，沒想到喝完咖啡的他走出超商後，卻是在路邊伸手攔小黃。

本刊一路尾隨，小黃從北投區直奔南港車站，接近中午時分張益贍進入南港車站後在A棟1樓的Mister Donut與2名男性友人會面，中午12時21分張戴起口罩先離開，2位友人隨後也離去。

6月24日，張益贍穿著POLO衫搭短背心、牛仔褲，同樣是上午8時許騎著掛著外送包的機車出門，同樣把車騎到新北投捷運站附近停妥後，走近捷運站旁的星巴克，除了幾次走出店外抽煙、通電話外，他一待就待到下午1時許，沒有接送任何外送單。

離開星巴克後，張益贍到停車處牽車，原以為時值中午應該他是有單要送，但只見他騎車到北投捷運站附近，走進一家標榜「男女剪髮一律150元」的理髮店整理儀容，理完頭髮走出理髮店，他卻沒牽他的機車，戴上口罩直接走進北投捷運站搭捷運。

張益贍搭捷運在龍山寺站出站後，先是去吃冰，接著又走進一間咖啡廳待到當天晚上，這位「Uber Eats」外送員又過了一天一單都沒送的悠閒時光。



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