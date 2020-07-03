和老公吵架借住表姐家！她日久生情「愛上姐夫生一兒」...超傻眼結局曝光

▲一名女子與表姐夫相戀，表姐竟然願意和她共享丈夫。（示意圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

馬來西亞發生一起超扯的「家庭倫理劇」！一名20多歲的女子與丈夫吵架後，隨即搬到表姐家借住，結果竟然和表姐夫產生感情，還生下一名男嬰，家人得知後鬧上警局。沒想到該名表姐表示，可以接受與表妹「共享丈夫」。

據馬來西亞《中國報》報導，該名女子多年前與丈夫鬧翻後，就搬到表姐家住，結果竟然和表姐夫日久生情，甚至懷孕後生下一名男嬰，目前男嬰已經4個月大。

女子的父母得知後實在無法接受，帶著女兒鬧上警局，向警方控訴自己的女兒是被表姐夫所逼。但該名女子表示，自己是心甘情願的，與姐夫兩人相愛。

更扯的是，在場的表姐不但沒有生氣，還表示可以接受和表妹「共有一夫」，讓在場的親戚和警員全部傻眼。最後，由於3人都已經成年，警方也無法插手，最後表姐夫就這樣帶著「兩個女人」一起回家。

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