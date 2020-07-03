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400人受害！英商赫德森非法吸金26億　亞洲區副總裁「拒還資金」判10年6月

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▲台南地檢署聲請查扣赫德森公司及梁嫌4人名下財產及名牌精品，查扣總金額計1600萬餘元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署聲請查扣赫德森公司及梁嫌4人名下財產及名牌精品，金額總計1600萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者陳羿妏／台南報導

英商赫德森公司梁姓亞洲區副總裁、台灣辦事處梁姓代表人等13人自2007年7月起至2018年5月間，以投資外幣定存等方案，在台違法吸引近400人投資，違法吸金逾26億元，遭檢方起訴，日前台南地院依非法經營銀行業務罪判梁副總裁、梁代表人分別10年6月、10年，沒收犯罪所得3394萬多元，另外11名成員則依非法銷售境外基金罪，分別判3月至6月刑期，併科罰金50萬至180萬元，全案仍可上訴。

檢方起訴指出，13人自2007年7月間起，分別於赫德森公司台灣辦事處、台中、台南及高雄辦公室等地，先由梁姓代表2人訓練業務員，再由業務員透過說明會或私下招攬，招攬人投資HCB公司各項金融商品，「保證1年可領8%的利息，或18個月即可獲利20%」，投資人的投資款項均依業務員指示，匯入HCB公司設於香港上海滙豐銀行英國倫敦牛津街分行等境外帳戶，投資期間的配息，則由前開境外帳戶匯給投資人，直到投資期滿後，投資人可申請將款項贖回或繼續投資任一前述金融商品。

▲台南地檢署聲請查扣赫德森公司及梁嫌4人名下財產及名牌精品，查扣總金額計1600萬餘元。（圖／記者林悅翻攝）

另外，赫德森公司業務員成功招攬客戶新增投資或續約投資商品，均可領到投資金額的3%至7%獎金；該名業務員的上線則可領到0.2%至0.5%獎金；梁姓代表等人就台灣全部投資商品業績，均可領到1%獎金。13人的手法，違法吸金約美金803萬7559元，折合新台幣約26億4112萬6770元。

不過，台南地院審理時，2名梁男坦承販售境外基金，但皆否認違反銀行法非法收受存款犯行，辯稱赫德森公司僅介紹HCB公司之境外基金給客戶認識，由客戶直接匯款向HCB購買本案境外基金；並未「故意」非法吸金；法官認為，2名梁男具備金融知識，本來應依法開展、經營金融事業，卻動歪腦筋非法吸金將近26億元，足以影響社會金融秩序，犯後至今，仍以「已經遭公司解職」為由，拒絕不協助解決投資人資金返回相關問題。

然而，另外其他11名為了圖利佣金，而非法販賣基金的成員們，共有3人坦承犯行，8人始終否認，其中1人目前於案發後已與部分投資人用227萬435元賠償金達成和解，因此11人量刑才會有所不同。根據檢方調查，參與的11名成員職位有公司總經理、副總裁、經理、主任、教育訓練講師、執行秘書。


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