曖昧藏在細節裡！這6種跡象代表他其實對你有意思

▲沒說出口的可能才是最重要的，好好觀察他的肢體語言所傳達出來的線索吧。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

想知道眼前的人喜不喜歡你？其實不用開口問，只要你注意他的肢體語言，裡面的線索都會給你答案。《Bright Side》整理了幾種「他其實有點喜歡你」的行為舉止，魔鬼就藏在細節裡。

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1. 試圖將你們之間的「障礙物」清除

跟喜歡的人相處時，我們會不自覺地清楚兩人之間的「障礙」，像是杯子、碗盤、包包⋯⋯等，所以如果對方把你們之間的東西移開，試圖更靠近你，那他對你可能有點好感喔。

2. 減少「人際距離」

當你和一個人交談的時候，如果他對你有意思，那麼就不會刻意保持距離，甚至會希望更接近你，這種行為模式也跟保護個人領地的模式有關，對於沒有好感的對象，一般人比較不會讓對方進入自己的「領地」。

3. 觀察眉毛

你可以注意一下，當你對喜歡的人打招呼時，他們會不由自主地揚起眉毛，如果對你越喜歡，眉毛就會越明顯！但是這個小地方很容易被忽略，下次好好觀察一下吧。

4. 如果某人在你周圍坐或站得很挺，他可能正在試圖引起你的注意

男人在和喜歡的女人說話時，下意識會保持背部挺直，甚至向後傾斜一點點，看起來會比較挺拔，甚至身高更高，但是這個舉動有時乍看之下會以為對方想跟你保持距離，千萬別誤會了。

5. 一起走路時，他走在你的哪一邊

從心理學的角度來看，一個人經常走在你前面，表示他很重視自己，對你可能不太感興趣；如果走在你後面，那他有可能正在默默欣賞你；如果總是注意你的步伐、與你並肩保持相同的速度前進，那他有很大機率就是喜歡你。

6. 注意眨眼的頻率

當一個人不喜歡正在跟他交談的人時，他們會下意識地閉上眼睛。也可以說是一種距離跟逃避，反之如果對方喜歡，那他可能會目不轉睛看著你，眨眼的頻率自然會降低。