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桃園平興國中畢業典禮變調！50學生舉牌「校長作秀」　要求教育局換校長

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▲桃園市平興國中20日的畢業典禮後，學生舉牌「師長優秀，校長作秀」抗議，並要求廠商離開校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平興國中20日的畢業典禮後，學生舉牌「師長優秀，校長作秀」抗議，並要求廠商離開校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平興國中20日舉行畢業典禮，典禮後約50名學生在大門口穿堂上高舉「師長優秀，校長做秀」、「惡質廠商，離開校園」等標語抗議，學生指控校長黃光雄包庇廠商，造成師生嚴重困擾，要求撤換不適任校長，黃光雄面對媒體採訪直接關機不願回應；市府教育局表示，校方已與廠商達成增加游泳池時段共識，校長領導管理部分，將派督學入校瞭解，若有不當情事，將召開校長成績考核會處理。

近50位平興國中畢業生上午在畢業典禮結束後在穿堂集結，舉著「師長優秀、校長做秀」、「惡質廠商離開校園」等看板，抗議持續約30分鐘，部分師長也在場聲援，更有不少民代在場了解狀況。

請繼續往下閱讀...

據抗議學生指出，校長黃光雄行事作風強硬，近期因泳池泳道分配問題，竟放任廠商優先供校外人士，甚至外校學生優先使用，此舉引發校內師生質疑，校長不但不介入協調，反把將責任丟給體育老師處理。

不具名的老師則認為，黃光雄於2015年接任校長後，學校團隊為此分崩離析，上任隔年，包括教務主任、總務主任等接連申請轉調他校服務，使得校方行政系統幾乎崩潰，甚至有不少老師集體退休抗議。

市府教育局回應，針對平興國中學生訴求案，教育局說明如下：
1，6月中旬該校師生訴求因游泳教學時段太少，事因領導統御溝通不良，日前校方已與廠商達成增加時段之共識。
2，今日學生訴求，教育局已要求該校重視師生心聲，即刻解決問題。
3，有關校長領導管理部分，教育局將派督學入校瞭解，若有不當情事，將召開校長成績考核會處理。

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