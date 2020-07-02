美近4成亞、非裔遭種族言論攻擊「疫情期間更明顯」　不敢戴口罩原因曝

▲「黑人的命也是命」有其歷史脈絡，凸顯非裔在美國長期受到「命比白人賤」的不當對待。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新報告顯示，將近40％的亞裔和非裔美國人表示，在新冠肺炎疫情爆發後，因本身種族遇到的歧視性言論和騷擾，都變得比以往更多。而西方國家對口罩的排斥，也間接讓他們不敢戴上口罩，深怕因此受到更多敵意對待。

2019新型冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）於3月中旬，在美國本土爆發大規模疫情，而根據報告，本來就屬於少數民族的非裔及亞裔美籍人士，感受到的種族言論也隨之增多。將近31%的亞裔人士表示，這段期間他們都被開過種族玩笑和不當言論對待；26％的人則表示，曾害怕因此遭受肢體攻擊。

這項研究的主導人，中心全球移民及人口統計學助理負責人魯茲（Neil Ruiz）說，自從疫情大流行後，亞、非兩類人士所經歷的對待尤其明顯，而白人和西班牙裔（拉美人士）美國人，類似的負面經驗少上許多。

▲示威者靠近聖路易市（St. Louis）一棟豪宅，白人夫婦持槍警告。（圖／路透）

該報告於美東時間周三（1日）出爐，內容針對美國9654名成年人進行訪問，時間在6月4日到10日間；魯茲表示時間點正好與全美因佛洛伊德之死走上街頭重疊。

由於現下社會氛圍的關係，報告點出一項有趣的觀察，高達51％的年輕非裔成年人表示，曾遇到不少人當面對他們表達支持，這項比率不僅比其他少數民族高許多，也比年長的非裔人士還要多。魯茲表示，同種族卻因不同年齡範圍而有不同社會氛圍的感受，應是這段期間，年輕人較常走上街頭所致，老年人則為了避免染疫，待在家中就比較少接觸類似經驗。

美國社會在疫情爆發之初，乃至今天，對於是否戴口罩仍存有很大歧異，他們多認為只要戴口罩，就代表生病，也就是口罩並非作為預防用途。因此，已經切身感受到種族調侃甚至指控的亞裔和非裔人士，也不敢在外戴上口罩，反而選擇能遮住口鼻的其他衣物。