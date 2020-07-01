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騰訊起訴老乾媽案大反轉　警：三人偽造印章、假簽約騙遊戲禮包

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▲▼老乾媽。（圖／老乾媽官網、百度百科）

▲大陸國民辣醬品牌老乾媽。（圖／取自老乾媽官網）

記者陳政錄／綜合報導

騰訊指控老乾媽拖欠廣告費，要求法院查封被告1624.06萬元人民幣財產一案，今天大反轉！據貴州貴陽市公安局公告，該案經查後，發現係3名犯罪嫌疑人偽造老乾媽印章，與騰訊簽約，旨在騙取合作中配套贈送的遊戲禮包；換句話說，「老乾媽被假冒了，而騰訊公司一開始就被騙了」，結果跌破大陸網友眼鏡。

貴陽公安雙龍分局微信公眾號今天發布公告稱，「近日，我局接貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司報案稱：有不法人員冒充該公司名義與深圳市騰訊計算機系統有線公司簽訂合作協議，導致被騰訊公司起訴。」

▲▼騰訊遊戲。（圖／CFP）

▲陸媒指涉事合約，是騰訊與老乾媽在2019年針對騰訊遊戲旗下《QQ飛車》的冠名、推廣所簽署。（圖／CFP）

公安表示，經初步查明，系犯罪嫌疑人曹某（男，36歲）、劉某利（女，40歲）、鄭某君（女，37歲）偽造老乾媽公司印章，冒充該公司市場經營部經哩，與騰訊公司簽訂合作協議。其目的是為了獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網路遊戲禮包碼，之後通過互聯網倒賣非法獲取經濟利益；目前，曹某等3人因涉嫌犯罪已被我局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據了解，大陸互聯網巨頭騰訊是在日前因「服務合約糾紛」，起訴大陸「國民辣醬品牌」老乾媽。中國裁判文書網6月30日公開內容顯示，廣東省深圳市南山區人民法院同意原告騰訊請求，查封、凍結被告老乾媽公司名下，價值1624.06萬元人民幣的財產。

騰訊公司也在昨日向陸媒《新京報》等證實此事，表示起因係老乾媽在騰訊平台上，投放了價值千萬元人民幣的廣告，但長期拖欠沒有支付，導致騰訊依法起訴。

但當天晚上，老乾媽發表聲明稱，公司從未與騰訊公司，或授權其他人和騰訊公司就品牌簽署所謂的《聯合市場推廣合作協議》，表示會向公安局報案，且「對於該事件給我司造成的不良影響，我司保留追究相關主體法律責任的權利。」

綜合《澎湃新聞》等陸媒報導，2019年老乾媽曾冠名騰訊旗下《QQ飛車》，應是這起糾紛的緣由所在，但由陶華碧所成立的老乾媽公司，一直對廣告投放興致缺缺，且該協議簽署時，老乾媽正在進行人事變動，就是前幾年老乾媽大權由陶華碧的兩個兒子李貴山；李妙行掌控，而後陶華碧才回歸挑大樑，所以如果是「前朝簽的約，由後朝付帳」，最後可能演變成羅生門。

因此，貴州公安發布公告後，結果也跌破不少大陸網友眼鏡，有人笑說假冒者「騰訊的羊毛都敢擼」、「太狗血了」、「打官司沒輸過的騰訊這敗給老乾媽了」，但也有人質疑「萬億（兆）市值的公司，這麼大的法務部，能被一個公章騙，反正我不信」、「涉及千萬合同（合約）的案子，只是為了遊戲禮包？」、「這鍋甩的真可以」。

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