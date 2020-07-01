臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

▲臉書VR概念眼鏡。（圖／取自Facebook Research）

記者王曉敏／綜合報導

臉書本周釋出一款新的VR概念頭戴式設備，與目前市面上大多VR眼鏡都不相同，外型設計更類似於一副太陽眼鏡，不必再大費周章地綁在頭上，可更輕鬆地掛在耳朵上。

從蘋果釋出的照片來看，這款概念VR眼鏡外觀輕薄，並以與當前市面上各種VR設備不同的方式，將畫片呈現於用戶的眼前，臉書稱該技術為「全像光學」（holographic optics，暫譯）。

▲臉書VR概念眼鏡整體外形類似一般墨鏡。（圖／取自Facebook Research）

臉書指出，大多數VR顯示器主要由一個較厚的彎曲玻璃或塑膠折射型透鏡組成，臉書以全像光學元件替代這種笨重的折射型透鏡。

「你可能在科學博物館看過全像投影，這些投影似乎是三維的，在畫面內外都有著逼真的深度。與這些全像投影一樣，我們的全像光學元件是透過雷射與物體相互作用的錄影，但最終呈現是透過鏡片而非3D場景。」全像光學鏡與折射型透鏡一樣會彎曲光線，但卻大大減少VR設備的厚度及重量。

▲臉書VR概念眼鏡，厚度相當輕薄。（圖／取自Facebook Research）

除此之外，臉書稱這款鏡片的成色還會較當下的VR設備表現更好，可支援更廣闊的色域及更鮮艷的色彩顯示。

不過目前臉書釋出的這款VR眼鏡只是一款概念設備，目前尚不清楚未來是否會上市。臉書的研究團隊指出，雖然該設備反映了AR / VR技術走向輕巧、舒適及高性能的未來發展，但「目前我們的工作僅是研究」。

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